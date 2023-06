Fluchtgeschwindigkeit

In meiner Laufbahn, die im Mai 1977 an der Bay Street begann, habe ich seither jeden Bärenmarkt, unzählige Korrekturen und die großen Crashs von 1987 (Panik), 2001 (9/11), 2008 (GFC) und 2020 (COVID) miterlebt. Es gab auch Mini-Crashs wie den Zusammenbruch der Asian Tigers 1997 und den Zusammenbruch von Long Term Capital Management 1998 sowie eine ganze Reihe anderer erschreckender kleiner Abwärtsbewegungen, die einem das Blut in den Adern gefrieren ließen, aber von all diesen vermeintlich lebensverändernden Ereignissen ist es die Zeit nach den Crashs, die zumindest für mich besonders deutlich hervorsticht.Das Muskelgedächtnis wird bei Absturzereignissen schnell trainiert, ähnlich wie bei einer Katze, die auf dem heißen Herd landet, wegspringt und auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Man sagt, dass die Spitzenreiter bei den jährlichen Börsenwettbewerben ausnahmslos ehemalige Marinesoldaten sind, und das überrascht mich nicht, denn ich habe (auf die harte Tour) gelernt, dass Emotionen der schlimmste Feind sind, wenn es um Geld und Märkte geht.Wenn eine neue Generation von Händlern durch eine Marktschmelze im Stil von 2008 oder 2020 vernichtet wird, sind sie sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, wieder einzusteigen, bis viele Monate, wenn nicht sogar Jahre, vergangen sind. Als ich in den 70er Jahren Aktienhändler wurde und anfing, mein Buch aufzubauen, waren viele der Leute, mit denen ich sprach, Senioren in ihren 60ern, die nur Anleihen kauften, weil entweder ein Elternteil oder ein Großelternteil beim Crash von '29 vernichtet worden war.Wir neigen dazu, zu vergessen, dass es ein Vierteljahrhundert dauerte, bis der Dow Jones Industrials den Höchststand von 1929 übertraf, und in dieser Zeit erlebte die Welt eine globale Depression, die sich unauslöschlich in die Köpfe und Seelen aller einprägte, die alt genug waren, um den Klagen von Eltern und Großeltern zuzuhören, die um die Ernährung ihrer Familien kämpften.Diese Post-Crash- und Post-Depressions-Ära von 1929-1954 hat die Denkweise der Anleger in ähnlicher Weise geprägt, wie die COVID-19-Pandemie (und die anschließenden geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen) das Verhalten einer neuen Generation von Anlegern und Verbrauchern beeinflusst hat - mit einem entscheidenden Unterschied: Da es in den 1930er Jahren keine sozialen Sicherheitsnetze wie Konjunkturschecks oder Hubschrauberabwürfe gab, waren unsere Eltern und Großeltern gezwungen, allein zurechtzukommen. Die Regierung hatte keine Befugnis, etwas anderes zu tun, als große Bauprojekte wie die Civilian Works Administration und die Public Works Administration zu genehmigen, die Arbeit für die Bedürftigen schaffen sollten, keine Almosen für die "Angeschlagenen" und schon gar keine Rettungsaktionen.Die Anstrengung, die der nordamerikanische Kontinent benötigte, um sich von der Großen Depression weitgehend selbständig zu erholen, schuf eine kontinentale Mentalität des Unternehmertums und der Unabhängigkeit, und so ist es kein Zufall, dass die Periode des größten Wachstums des Lebensstandards und des Wohlstands der Haushalte in die Zeit von 1937 bis 1966 fiel, trotz eines Weltkriegs, der die meisten europäischen Märkte zerstörte.Es entstand die "Greatest Generation", die für ihre Widerstandsfähigkeit und Zähigkeit und als Eltern der Babyboom-Generation bekannt war, deren Dominanz erst jetzt in den Annalen der Geschichte zu verschwinden beginnt. Die Generation X und die Millennials haben nun den Staffelstab des Einflusses und der Führung übernommen und führen gesellschaftliche, wirtschaftliche und konsumbezogene Veränderungen ein, die meine Großeltern erschaudern lassen würden (aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag).Aber auch die Märkte verändern sich im Gleichschritt, wobei jeder 3%ige Abschwung als "Crash" und eine 30-tägige Pause vom Erreichen eines neuen Höchststandes als "Krise" gilt. Seit dem Crash von 1987 hat sich die Tendenz verstärkt, dass die Bürger erwarten, dass die Regierung ihnen ein Polster gegen jede Art von Widrigkeiten bietet, sei es in wirtschaftlicher oder sozialer Hinsicht. Ich habe davon zum ersten Mal in den Jahren nach dem Crash von 1987 erfahren, als Ronald Reagan die Einrichtung der Arbeitsgruppe für Kapitalmärkte überwachte, die allen Ereignissen entgegenwirken sollte, die zu einer Bedrohung des Finanzsystems führen könnten. Ich beobachtete, wie sich die Märkte, die am späten Nachmittag in eine Ohnmacht fielen (was vor 1987 ganz normal war), gegen 15.30 Uhr plötzlich umkehrten und wie von einer "unsichtbaren Hand" von einem Abwärts- in einen Aufwärtsschub übergingen.Heute wissen wir, dass es die Arbeit der Heerscharen von Schreibtischhändlern bei der New Yorker Fed war, die die Befehle der höheren Instanzen ausführten, die die "Politik" kontrollieren wollten. Im Laufe der Jahre hat die Praxis der Rettung der Märkte eine Metamorphose durchgemacht, so dass sie heute völlig selbstverständlich ist. Vorbei sind die Zeiten, in denen FDR den Armen sagte, dass sie besser "durchhalten" sollten, um dann durch Milliardäre wie Bill Ackman ersetzt zu werden, die die Fed anflehen, "irgendetwas zu tun", weil er Gefahr läuft, seine Gewinn- und Verlustrechnung für das Quartal zu verfehlen, wie es vor einigen Wochen inmitten der regionalen Bankenkrise geschah.Jahrzehntelang, bevor ich in der Bay St. ankam, wurde Gold immer als sicherer Hafen verehrt, und so blieb es auch bis 2011, als sowohl Kryptowährungen als auch eine neue Generation junger Trader aufkamen, die Zuflucht in Cannabis-, Krypto-, Meme- und SPAC-Aktien fanden. Alteingesessene Goldliebhaber wie ich leiden seit Jahren unter einer kognitiven Dissonanz, bei der unsere Erwartungen für Edelmetalle nicht mit dem übereinstimmen, was die Märkte uns sagen. Die Handelsaktivitäten Ende letzter Woche waren ein schmerzhaftes Beispiel dafür, als die Erwartungen an einen "Ausbruch" bei Gold und Silber durch Kupfer, Öl und die nachlaufenden zyklischen Aktien ersetzt wurden. Das BLS meldete eine "überwältigende" Zahl von 339.000 neuen Arbeitsplätzen, was alle überraschte, da die Erwartungen bei etwa 190.000 lagen.Die Tendenz der Händler, einen Druck auf die Zinssätze (nach oben) und die Aktien (nach unten) zu erwarten, ist eine Form des Recency Bias, bei dem vergangene Handelserfahrungen die Erwartungen für zukünftige Marktbewegungen prägen. Jedes Mal, wenn es seit Ende 2021 zu einer großen NFP-Überraschung kam, verkauften die Händler sowohl Anleihen als auch Aktien in der Erwartung, dass die Fed ihr inflationsfeindliches Verhalten fortsetzen würde. Letzten Freitag beschlossen die Märkte, die Fed zu ignorieren, und trieben alle Anlageklassen, die sich weigerten, an der dreimonatigen, von MAGMA angeführten Rally teilzunehmen (Microsoft, Apple, Google, Meta und Amazon), nach oben, so dass die Bären da draußen jetzt ernsthaft in Schwierigkeiten stecken.Seit den Tiefstständen im Oktober war ich optimistisch, wenn auch vorsichtig, bis das Januar-Barometer ein "Kaufen"-Signal auslöste, das den Bullen eine Wahrscheinlichkeit von 83,3% für einen Jahresgewinn bescheinigte, woraufhin die Twitterwelt vor Empörung und Protest in Flammen aufging. Leider spielt es keine Rolle, was die Wirtschaft tut, was uns der CASE-Index sagt oder was Jerome Powell und Co. sagen: Schlechte Nachrichten in Bärenmärkten sind bearisch, während schlechte Nachrichten in Bullenmärkten bullisch sind. Wenn die Schaffung von Arbeitsplätzen für die Vergrößerung des positiven Abstands zwischen Zinssätzen und Inflation von Bedeutung wäre, hätten Aktien und Anleihen in den Ruin getrieben werden müssen - wurden sie aber nicht.Die Anhebung der Schuldenobergrenze mit der Verabschiedung des Gesetzes Anfang der Woche und die plötzliche und unerwartete Schaffung einer Flut neuer Arbeitsplätze sind beide alles andere als disinflationär, aber Edelmetalle werden trotzdem bombardiert, so dass Metallhändler nur hoffen können, dass der Preisnachlass weiterhin gekauft wird.