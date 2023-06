Medaro Mining beginnt mit Phase-2-Explorationsarbeiten auf Darlin

Vancouver, 6. Juni 2023 - Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA, OTC: MEDAF, FWB: 1ZY) (Medaro oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es mit den Explorationsarbeiten auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebiet Darlin in Val-dOr in der kanadischen Provinz Quebec begonnen hat. Im Rahmen der von Medaro im Jahr 2022 durchgeführten Phase-1-Arbeiten wurden Lithiumanomalien identifiziert, die auf einen Abschnitt hinweisen, der sich weiter in Richtung Osten und des nördlichen Teils des Konzessionsgebiets erstreckt. Das aktuelle Arbeitsprogramm wird das Bodenraster von 2022 im nördlichen Schürfrechteblock (Abb. 1) in Richtung Osten und Norden und im südlichen Schürfrechteblock (Abb. 2) in Ost-West-Richtung erweitern. Das Ziel der Bodenuntersuchung ist die Identifizierung neuer Lithiumziele für anschließende Schürfgrabungen und Bohrungen.Abb. 1: Erweiterung des Bodenrasters bei Darlin Northhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70845/MEDDarlinphase2_DE_PRcom.001.pngMichael Mulberry, CEO von Medaro, sagte: Wir freuen uns, die Explorationsarbeiten in unserem Lithiumkonzessionsgebiet Darlin fortzusetzen, das wir für ein äußerst vielversprechendes Lithiumprojekt in einer günstigen Bergbaurechtsprechung halten. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass das Konzessionsgebiet Darlin das Potenzial aufweist, eine bedeutsame Lithiumpegmatitmineralisierung zu beherbergen, die mit regionalen Strukturen und Intrusionen in Zusammenhang steht.Alle Proben von diesem Programm werden unter Anwendung bewährter Verfahren in Säcke verpackt und gekennzeichnet und unter Anwendung des Laborcodes Ultratrace 7 zur Probenaufbereitung und -analyse an Activation Laboratories (ACTLABS) in Ancaster in Ontario geliefert.Abb. 2: Erweiterung des Bodenrasters bei Darlin Southhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70845/MEDDarlinphase2_DE_PRcom.002.pngDas Konzessionsgebiet Darlin besteht aus 37 Abbauschürfrechten mit einer Größe von etwa 2.133 ha in den Gemeinden Darlin und Chabert, etwa 80 km südwestlich der Stadt Valdor. Das Konzessionsgebiet befindet sich in einem aktiven Hartgestein-Lithiumpegmatit-Gebiet. In der Region Abitibi gibt es mehrere historische und zurzeit aktive Lithium- und Molybdänprojekte/-minen. Im Jahr 2022 schloss das Unternehmen ein Arbeitsprogramm ab, das geophysikalische Flugvermessungen und Bodenuntersuchungen, Boden- und Gesteinsprobennahmen sowie Diamantbohrungen umfasste.Afzaal Pirzada, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.Das Unternehmen ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (BC), und besitzt Optionen auf das Lithiumkonzessionsgebiet Superb Lake in Thunder Bay, Ontario, die Lithiumkonzessionsgebiete Darlin, Rapide und CYR South in Quebec sowie das Urankonzessionsgebiet Yurchison im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Das Unternehmen ist an einem Joint-Venture-Abkommen beteiligt, das das Unternehmen mit der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat beauftragt.Anleger, die sich genauer informieren möchten, werden auf die unter www.sedar.com eingereichten Unterlagen zu Medaro verwiesen.Für das Board of DirectorsMichael R. MulberryCEO & Directorinfo@medaromining.com778-837-7191Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf zukünftige Leistungen, einschließlich Aussagen über die Zusammensetzung des Programms und den Zeitplan dafür, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich bedenkenlos auf solche vorausschauenden Aussagen verlassen sollten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!