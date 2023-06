Beobachtung der US-Rezession

Die Frühindikatoren der US-Wirtschaft deuten weiterhin auf eine bevorstehende Rezession hin, aber die Koinzidenzindikatoren sind uneinheitlich, und einige Spätindikatoren, vor allem die Beschäftigung, zeigen weiterhin Stärke. Es ist daher nicht klar, ob eine Rezession begonnen hat oder nicht. Außerdem trüben hochkarätige Teile des Aktienmarktes die Gewässer, indem sie so gehandelt werden, als ob eine "weiche Landung" (keine Rezession, aber ein Inflationsrückgang, der stark genug ist, um die Fed zu einer Kursänderung zu veranlassen) das wahrscheinlichste wirtschaftliche Ergebnis der nächsten Monate wäre.Was unsere beiden bevorzugten Frühindikatoren betrifft, so zeigt der erste Chart, dass der ISM-Index für Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe (NOI) sein bisheriges Zyklustief im Januar 2023 erreicht hat und im Mai 2023 wieder auf sein Zyklustief zurückgekehrt ist. Wie bereits in früheren TSI-Kommentaren erwähnt, war der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe seit 1970 noch nie so niedrig wie heute, ohne dass sich die US-Wirtschaft entweder in einer Rezession befand oder kurz davor stand, in eine Rezession einzutreten.Als Nächstes ist die Renditekurve zu nennen, die nach wie vor extrem invertiert ist. Die extreme Inversion sagt uns, dass die monetären Bedingungen eng genug geworden sind, um praktisch eine offizielle Rezession zu garantieren, aber das Signal, dass eine Rezession unmittelbar bevorsteht, ist eine Umkehrung der Renditekurve von Abflachung/Inversion zu Versteilerung.Eine Umkehrung der Renditekurve von einer Abflachung/Inversion zu einer Versteilerung ist bisher noch nicht eingetreten. Es ist möglich, dass der Wiederanstieg der Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe abzüglich der Rendite der 2-jährigen Staatsanleihe (der 10y-2y-Spread) von ihrem Tiefstand im März 2023 der Beginn einer Umkehr ist, aber die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe abzüglich der Rendite der 3-monatigen Staatsanleihe (der 10y-3m-Spread), ein ebenso wichtiges Maß für die Renditekurve, hat gerade ein neues Inversionsmaximum für den Zyklus erreicht. Die Tagescharts dieser Zinsdifferenzen sind unten abgebildet.Wie in der Vergangenheit erläutert, wird die Renditekurve von der monetären Inflationsrate bestimmt und neigt dazu, der monetären Inflationsrate an wichtigen Wendepunkten hinterherzuhinken. Von besonderer Bedeutung ist derzeit, dass eine Umkehrung der Renditekurve von einer Abflachung/Inversion zu einer Versteilerung in der Regel auf eine größere Aufwärtsbewegung der monetären Inflationsrate folgt. Diese Beziehung wird durch den unten abgebildete Monatschart veranschaulicht. Die rote Linie in diesem Chart ist die 10-Jahres-2-Jahres-Spread und die blaue Linie ist die Wachstumsrate der echten US-Geldmenge (TMS).Es wird deutlich, dass sich die monetäre Inflationsrate noch nicht nach oben gedreht hat. Dies zeigt, dass die monetären Bedingungen für eine Umkehr der Renditekurve noch nicht gegeben sind. Damit die monetäre Inflationsrate in naher Zukunft nach oben tendiert, muss wahrscheinlich eine große Menge an Geld die Reverse-Repo-Fazilität der Fed verlassen. Dies könnte als Reaktion auf die Flut neuer Anleihen geschehen, die das Finanzministerium in den nächsten Monaten ausgeben wird.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Rezession der US-Wirtschaft möglicherweise bereits begonnen hat, aber es ist nun wahrscheinlicher, dass eine Rezession erst im dritten Quartal dieses Jahres einsetzen wird.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 5. Juni 2023 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.