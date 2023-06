Mark Yaxley über den aktuellen Goldmarkt

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Mark Yaxley über die Entwicklungen am Goldmarkt und den Einfluss der Zinspolitik.Der Mitbegründer des weltweit tätigen Edelmetallhändlers Strategic Wealth Preservation ist der Meinung, dass die Preise für Gold und Silber weiter konsolidieren werden, solange es keine bedeutsameren Neuigkeiten von der Federal Reserve gebe: "Ich gehe davon aus, dass es entweder eine Pause oder eine kleine Zinserhöhung geben wird. Und sobald wir diesen klaren Hinweis haben, werden sich die Gold- und Silberanleger wohler fühlen."Yaxley erwartet zudem, dass die Zentralbanken weiterhin rekordhohe Goldkäufe tätigen werden. Seiner Ansicht nach deutet dies auf "eine solide Basis der Nachfrage nach physischem Gold hin, was den Preis in die Höhe treiben wird". Er prognostiziert, dass der Goldpreis am Ende des Jahres zwischen 1.900 $ und 2.100 $ pro Unze liegen wird.Für den Experten ist auch der Platinmarkt einen näheren Blick wert. Die Nachfrage steige hier an: "Die Prämien für Platinprodukte sind in der Regel angemessen, vor allem bei Platinbarren.[...] Es lohnt sich, 5% des gesamten Edelmetallportfolios den Platingruppenmetallen zuzuordnen."© Redaktion GoldSeiten.de