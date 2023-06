Kingston Resources Ltd.: Wiederaufnahme der unterirdischen Erschließung

Kingston gab heute bekannt, dass man mit Arbeiten zur Wiederaufnahme des Untertagebaus in der Southern Ore Zone (SOZ) begonnen hat: Link Die ersten Arbeiten konzentrieren sich auf Sicherheitsprüfungen, die Wiederherstellung der Belüftung, der Stromversorgung und der Pumpen, um einen sicheren Zugang zu den geplanten Arbeitsbereichen zu ermöglichen.Die unterirdischen Diamantbohrungen zur Auffüllung und Erweiterung der Ressource auf der Southern Ore Zone werden voraussichtlich im 4. Quartal 2023 starten, gefolgt von einer Aktualisierung der Ressourcen und Reserven.Die SOZ wird über einen bestehenden Tunnel aus der früheren Mine erreicht und von der Oberfläche aus konnte Kingston Resources im vergangenen Jahr die oberen Zonen anbohren. Man traf auf gute Mineralisierungen (siehe unten im Bild):Sobald der Zugang gesichert ist und die Belüftung stimmt, kann Kingston in den bestehenden Gängen mit Bohrungen beginnen. Der Vorteil von den Untertagebohrungen ist klar. Es spart viel Geld im Vergleich zu den Bohrungen von der Oberfläche aus und ist deutlich effektiver und schneller.Aktuell liegen auf der SOZ gut 157.000 Unzen Gold, 2,3 Millionen Unzen Silber plus Kupfer, Blei und Zink. Mit den Bohrungen, die im 4. Quartal starten sollen, erhofft man sich natürlich eine Ausweitung der Ressource und auch eine Verbesserung in den Kategorien:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.