Harmony Gold lieferte beeindruckendes Comeback

Das südafrikanische Minenunternehmen Harmony Gold Mining Co. Ltd. schien, im Hinblick zur vergangenen Analyse vom 28. Februar , neben der achterbahnartigen Schwankungen in einem Abwärtsimpuls gefangen. Doch weit gefehlt. Das damalige Long-Szenario aktivierte sich mit dem Comeback über 3,10 USD und so schossen die Notierungen unlängst weiter gen Norden. Mehr dazu im Nachgang.Der startende Impuls begann, mit einem Up-Gap (Eröffnungslücke) am 10. März über die Abwärtstrendlinie hinaus. Wie an der Schnur gezogen, schossen die Kurse über diverse Widerstandsmarken hinaus und so wurde in Windeseile ein neues Jahreshoch über dem Widerstand von 4,18 USD markiert. Das eigentlich Hoch dieses dynamischen Impulses wurde bei 4. Mai bei 5,43 USD ausgebildet. Seither konsolidiert die Aktie diese Bewegung und touchierte dabei erst gestern den gleitenden Durchschnitt EMA50 (rote Linie bei aktuell 4,55 USD).Grundsätzlich besteht anhaltendes Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 4,18-4,40 USD. Dort scheint eine Bodenbildung möglich, sodass bereits in Kürze wieder anziehende Notierungen erfolgen könnten. Sofern die Aktie dabei, je früher desto besser, das letzte Reaktionshoch rausnimmt bei 4,88 USD herausnimmt, eröffnen sich weitere Zugewinnchancen bis zum letzten Hochpunkt bei 5,43 USD bzw. dem darüberliegenden Widerstand von 5,61 USD.Ein Rückgang unter 4,18 USD erhöht hingegen das Risiko eines Abtauchens unter die Marke von 4,00 USD. Dieser Schwäche folgend, müsste man für den weiteren Verlauf mit einer Korrekturausdehnung bis mindestens 3,47 USD rechnen. Dort besteht die erste Möglichkeit zur Stabilisierung, bevor darunter mit einem weiteren Rücklauf in Richtung 3,10 bzw. 3,00 USD je Anteilsschein zu kalkulieren wäre. Die dementsprechende Chartstruktur wäre klar bärisch einzuschätzen.Die Laufende Konsolidierung sucht offenbar noch ihren Tief- bzw. Wendepunkte. Der naheliegende Kursbereich von 4,18-4,40 USD bietet sich hierbei als gute Gelegenheit an. Sollte die Kurse daher dort ihre Stabilisierung finden, könnte zeitnah der Abwärtstrendgebrochen werden und Zugewinne bis 5,43 bzw. 5,61 USD erfolgen.Gegenwärtig dominieren die Bären. Weitere Tiefs in Richtung der Unterstützungszone von 4,18-4,40 USD sind daher einzukalkulieren. Sollte der Druck dabei anhalten, wäre bei Aufgabe dieses Bereichs eine weitere Abwärtswelle bis unter 4,00 USD einzuplanen. Die nächsten Abwärtsziel befinden sich dann bei 3,47 USD und dem folgend 3,10 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.