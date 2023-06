Eine dringend benötigte Krise

"Krise" ist ein überstrapaziertes Wort. Wirkliche Krisen sind die seltenen Momente, in denen wir uns am Rande einer Katastrophe befinden. Es ist keine Krise, wenn eine Bank zusammenbricht oder der Kongress sich nicht auf einen Haushalt einigen kann. Das sind Ärgernisse (es sei denn, es geht um Ihre Bank). Sie sind zwar nicht gut, aber sie bedeuten keine unmittelbare Katastrophe. Ich sage schon seit langem eine globale Schuldenkrise voraus, die zu einer gigantischen, weltweiten Umstrukturierung führen wird. Ich nenne dies den Great Reset (ein Begriff, den sich die Leute in Davos später zu eigen gemacht haben).Eine meiner wichtigsten Erkenntnisse aus der Strategic Investment Conference war, dass diese Krise nicht nur unvermeidlich, sondern notwendig ist. Sie wird es uns ermöglichen, das Undenkbare zu tun. Die übermäßige Verschuldung ist zwar kein aussterbendes Ereignis, aber dennoch ein riesiges Problem. Nach der SIC bin ich zuversichtlicher, dass wir eine Lösung finden werden. Es wird so geschehen, wie wir andere Probleme lösen: wenn wir keine andere Wahl haben.Die Bundesverschuldung war kürzlich in den Schlagzeilen, als sich die Regierung der gesetzlichen Schuldenobergrenze näherte. Die Experten, denen ich vertraue, waren größtenteils der Meinung, dass wir einen Zahlungsausfall vermeiden würden, aber der Prozess würde hässlich und politisiert werden. Genau das ist mehr oder weniger passiert. Nach langem Hin und Her einigten sich Biden und McCarthy darauf, die Schuldenobergrenze bis 2025 zu verlängern, die diskretionären Ausgaben einzufrieren und ein paar andere kleine Änderungen vorzunehmen.Für mich war die interessanteste Änderung, dass die Ausgaben um 1% gekürzt werden müssen, wenn der Kongress die Haushalte für die nächsten zwei Jahre nicht verabschiedet. Technisch gesehen handelt es sich dabei um ein Sequester. In Anbetracht der Tatsache, dass der Kongress nur selten einen vollständigen Haushalt verabschiedet, sondern nur immer wieder neue Beschlüsse fasst, wird es interessant sein zu sehen, ob diese 1%ige Kürzung sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat Mehrheiten finden wird. Ich bin sicher, dass niemand völlig zufrieden sein wird, aber diese erzwungene Zusammenarbeit könnte sich lohnen.Was die anderen Änderungen anbelangt, so war eine große Forderung der Republikaner, die Arbeitsanforderungen für Lebensmittelmarken (SNAP) zu erhöhen. Derzeit gilt die Arbeitsanforderung nur bis zum Alter von 50 Jahren und nur für Personen ohne Angehörige. Nach der neuen Vereinbarung gilt sie nun bis zum Alter von 54 Jahren. Aber die Vereinbarung sieht auch neue Ausnahmen für Veteranen und Obdachlose vor, was die SNAP-Ausgaben erhöhen könnte. Es werden sicherlich nicht Millionen verhungern, wie einige Demokraten beklagen. Nach all dem Drama werden nur ein paar zusätzliche Menschen für ihre SNAP-Leistungen arbeiten müssen, und die Auswirkungen auf den Haushalt werden gleich Null sein.Das verdeutlicht die Sinnlosigkeit von Haushaltsverhandlungen. Jede Änderung, die wichtig genug ist, um von Bedeutung zu sein, stößt auf den heftigen Widerstand derjenigen, die auf den Status quo angewiesen sind. Jedes Ausgabenprogramm hat eine gut organisierte Wählerschaft. Politiker beider Parteien achten darauf, so dass wir viel Lärm und wenig wirkliche Maßnahmen bekommen. Das Problem ist eher struktureller als politischer Natur. Es war großartig, einen Zahlungsausfall zu vermeiden, aber diese Einigung war eine weitere verpasste Gelegenheit, das Schuldenwachstum einzudämmen, das sich fortsetzen und sogar noch beschleunigen wird.Hier ist ein Chart, den ich vor ein paar Monaten in einem anderen Artikel veröffentlicht habe. Unter Verwendung von CBO-Daten und einigen realistischen (oder sogar konservativen) Annahmen schätzten wir, dass die Bundesverschuldung in den frühen 2030er Jahren leicht die 50 Billionen Dollar Grenze überschreiten wird. Die jüngste Vereinbarung trägt nicht dazu bei. Und wenn die Zinssätze nicht wieder sinken, wird die Gesamtverschuldung noch höher ausfallen. Es wird nicht lange dauern, bis wir jedes Jahr 1 Billion Dollar allein an Zinsen zahlen müssen. Igitt.Dies sind nur die Staatsschulden. Nach Angaben der US-Schuldenuhr haben die Amerikaner weitere 25 Billionen Dollar an persönlichen Schulden (Hypotheken, Autokredite, Kreditkarten usw.). Ganz zu schweigen von ungezählten Billionen an Schulden, die von großen und kleinen Unternehmen ausgegeben wurden. Wir leben mit geliehenem Geld. Sie können die gleiche Übung für fast alle Industrieländer und für viele Entwicklungsländer durchführen. Der Great Reset wird ein globales Phänomen sein.Am 5. SIC-Tag hatte ich ein faszinierendes Gespräch mit William White, dem ehemaligen Chefvolkswirt der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und langjährigen Zentralbanker. Bill spricht viel offener als die meisten seiner Kollegen und zögert auch nicht, Kritik zu üben. Das macht ihn zu meinem Lieblingszentralbanker. Wir sprachen über die Schuldensituation und wie sie sich entwickeln wird. Bill und ich sind uns grundsätzlich einig, dass es in nicht allzu ferner Zukunft eine Abrechnung geben wird, wahrscheinlich irgendwann in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts. Ich fragte Bill, ob wir die Schulden durch Inflation oder Deflation tilgen werden.Seit Jahren sagt Bill mir, dass sowohl Deflation als auch Hyperinflation möglich sind. Ich habe ihn etwas aggressiver als sonst befragt und ihn gebeten, die Bedingungen zu definieren, die zu einem der beiden Ergebnisse führen würden. Seine Antwort war sowohl überraschend als auch klarstellend. Seiner Meinung nach hängt es davon ab, ob das Problem in erster Linie die Staatsverschuldung oder die Verschuldung des privaten Sektors ist. Hier ist Bill aus dem SIC-Transkript: