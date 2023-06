Sovereign Metals: Graphit von Kasiya zeigt hervorragende Eignung für Verwendung in Lithium-Ionen-Batterien

- Nachgelagerte Tests mit dem Graphitnebenprodukt von Kasiya haben nachgewiesen, dass es großartige Eigenschaften aufweist und sich hervorragend für die Verwendung in Lithium-Ionen-Batterien eignet- Wichtige Ergebnisse beinhalten:- Nahezu perfekte Kristallinität - ein Indikator für die Leistung von Batterieanoden- Über dem Richtwert liegende Kohlenstoffreinheit von über 99,95 % erreicht- Keine kritischen Verunreinigungen oder schädlichen Elemente, die für gewöhnlich in anderen Naturgraphitquellen vorgefunden werden- Weitere Testarbeiten zur Optimierung des Konzentratgehalts sowie zur Bestätigung des optimalen Reinigungsprozesses im Gange- Im Jahr 2022 war der Markt für Lithium-Ionen-Batterieanoden der größte Endmarkt für natürlichen Flockengraphit. Die Nachfrage nach Anoden stieg bis 2022 um 46 %, während das Angebot an natürlichem Flockengraphit nur um 14 % zunahmhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70882/Sovereign_070623_DEPRcom.001.pngAbb. 1: Graphitangebot und -nachfrage zeigen Marktdefizit ab 2025Quelle: Macquarie Research (März 2023)8. Juni 2023 - Sovereign Metals Ltd. (ASX: SVM; AIM: SVML) (das Unternehmen oder Sovereign) freut sich, die jüngsten Ergebnisse der nachgelagerten Testarbeiten für das Graphitnebenprodukt von Kasiya bekannt zu geben.Das Projekt Kasiya (Kasiya) weist das Potenzial auf, eine der weltweit kostengünstigsten Quellen für Naturgraphit mit dem geringsten Treibhauspotenzial zu sein. Das Projekt Kasiya ist die größte Lagerstätte von natürlichem Rutil und eine der größten Flockengraphitlagerstätten der Welt. Beide Mineralien sind für mehrere Wirtschaftszweige und Dekarbonisierungsziele der Welt von grundlegender Bedeutung.Kasiya weist den geologischen Vorteil auf, dass sowohl Naturgraphit als auch Rutil in weichem, bröckeligem Saprolithmaterial an der Oberfläche vorkommen, das mit einem wesentlich geringeren CO2-Fußabdruck abgebaut, veredelt und gereinigt werden kann als Hartgestein oder synthetischer Graphit.Die Ergebnisse der kürzlich von einem unabhängigen deutschen Spezialisten für Industriemineralien durchgeführten ersten nachgelagerten Tests zeigten hervorragende Eigenschaften und eine hervorragende Eignung als Ausgangsmaterial für die Verwendung in Lithium-Ionen-Batterien.Im Jahr 2022 war der Markt für Lithium-Ionen-Batterieanoden der größte Endmarkt für natürlichen Flockengraphit. Es ist davon auszugehen, dass Batterien mit größerer Kapazität, wie etwa jene, die für Elektrofahrzeuge benötigt werden, die Nachfrage nach Graphit in den kommenden Jahren erheblich steigern werden.Die jüngsten nachgelagerten Graphittests bestätigen die hervorragende Kristallinität und Reinheit des Naturgraphits von Kasiya. Kasiya wird möglicherweise eines der kostengünstigsten Flockengraphitprojekte der Welt sein und schätzungsweise auch eines der geringsten Treibhauspotenziale aller aktuellen und zukünftigen Graphitprojekte aufweisen. Die Hersteller und Endverbraucher von Lithium-Ionen-Batterien werfen bereits einen genauen Blick auf den CO2-Fußabdruck, der mit den Rohstoffen verbunden ist, die in die Batterietechnologie einfließen.Diese Ergebnisse untermauern den Wettbewerbsvorteil von Kasiya und weisen darauf hin, dass das Projekt nicht nur das Potenzial aufweist, ein führender Rutillieferant zu werden, sondern auch ein führender Lieferant von Graphit für die Lithium-Ionen-Batterieindustrie. 