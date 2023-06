Jeffrey Gundlach: Gold ist "echtes Geld"

Laut Kitco News rechnet Jeffrey Gundlach auch weiterhin mit einer Rezession und bleibt überzeugter Goldinvestor. Wie der CEO von DoubleLine Capital jüngst in einem Webcast erklärte, scheinen die Aussichten bei Betrachtung der Frühindikatoren für die US-Wirtschaft des Conference Board "absolut rezessiv zu sein". Es sei ziemlich klar, dass der Beginn einer Rezession kurz bevorstehe.Gundlach erklärte weiterhin, dass 30% seines Portfolios aus Aktien, 60% aus Anleihen und 10% aus Sachwerten bestünden. "Der reale Vermögenswert, den ich mag, ist Gold, das in diesem Jahr gestiegen ist, aber es sehr schwer hat, sich über 2.000 Dollar zu halten", so der milliardenschwere Investor. "Ich mag Gold einfach, weil es echtes Geld ist. Aber ich mag keine Rohstoffe. Ich mag sie schon seit einem Jahr nicht mehr, weil die Wirtschaft schwächelt und wir wahrscheinlich eher früher als später auf eine Rezession zusteuern, und die Rohstoffpreise werden während einer Rezession nicht steigen."Allerdings schätze er Gold aktuell weniger optimistisch ein als noch zu Beginn des Jahres, weil es ein Dreifach-Top erreicht habe: "Es steigt über 2.000 Dollar und hält sich dort für einen sehr kurzen Zeitraum. Und jetzt sind wir wieder auf 1.965 $ gesunken. Es scheint, als hätte sich Gold konsolidiert. Der Goldpreis hat sich im vergangenen Jahr sicherlich gut entwickelt – von 1.600 $ auf jetzt fast 2.000 $. Ich bin wegen dieses Triple-Top-Konzepts weniger optimistisch in Bezug auf Gold, aber ich besitze es immer noch."© Redaktion GoldSeiten.de