Arbeitsmarkt schwächelt

Nachdem der US-Arbeitsmarkt sehr lange keinerlei Anzeichen von Schwäche zeigte, vertiefen sich in den vergangenen Wochen die Sorgenfalten etwas. Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung steigen und gestern erneut schneller, als es erwartet. Mit 261.000 Erstanträgen waren es rund 100.000 mehr als im Tief:Der Arbeitsmarkt ist ein stark nachlaufender Wirtschaftsindikator, so dass er weniger die aktuelle Verfassung darstellt. Jedoch könnte die US-Notenbank FED diese zuletzt schwächeren Daten als Begründung für eine Zinserhöhungspause heranziehen.Derweilen wurde in Australien und in Kanada noch einmal an der Zinsschraube gedreht. Beide Länder haben in dieser Woche den Leitzins um 0,25% erhöht. In Kanada liegt der Leitzins nun auf einem 22-Jahreshoch bei 4,75% und in Australien bei 4,35%.In den vergangenen Jahren war es immer so, dass die FED der Leitwolf war und sich die anderen Notenbanken im Westen danach gerichtet haben. Eine Zinspause der FED war auch meist das Zins-Hoch, danach ging es rückwärts.Per gestern rechnen weiterhin 76% damit, dass die FED kommenden Mittwoch eine Pause einlegen wird:Am kommenden Montag (12.06.2023) ist die Börse in Australien aufgrund eines Feiertages geschlossen.