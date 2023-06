Interview mit Godfrey Bloom: "Inflation ist kein Akt Gottes"

In den letzten Jahren ist das Vereinigte Königreich zunehmend in die Schlagzeilen geraten – und das aus den völlig falschen Gründen. Vor allem die Krise der Lebenshaltungskosten hat die Schlagzeilen im In- und Ausland beherrscht. Natürlich ist die Inflation keineswegs eine Besonderheit des Landes. Im Gegenteil, in praktisch allen fortgeschrittenen Wirtschaftsnationen bewegt sie sich seit geraumer Zeit auf einem ähnlichen oder höheren Niveau. Einzigartig für das Vereinigte Königreich ist jedoch, dass Mainstream-Analysten und zahlreiche Vertreter des Establishments behaupten, dass dies eine weitere der toxischen Folgen des Brexit ist.Besorgniserregend ist zudem die soziopolitische Polarisierung, die zu gefährlichen Spannungen in der britischen Gesellschaft führt. Streiks sorgen seit Monaten für schwere Störungen im Land, und die Aktionen und Forderungen der Demonstranten haben die Nation gespalten. All dies geschieht in einer Zeit weltweiter finanzieller Turbulenzen, inmitten einer Bankenkrise und am Rande einer Rezession.Um den genauen Kontext und den Hintergrund all dieser Herausforderungen zu verstehen und einen Ausblick auf das zu bekommen, was vor uns liegen könnte – nicht nur für das Vereinigte Königreich, sondern auch für den Rest des Westens – habe ich mich an Godfrey Bloom gewandt, dessen Ansichten und einzigartige Perspektive mir schon oft geholfen haben, Fragen wie diese zu beantworten.Bevor er 2004 in die Politik ging, arbeitete Godfrey Bloom vierzig Jahre lang in der City of London und gewann Preise für festverzinsliche Anlagen. Er war zehn Jahre lang Mitglied des Europäischen Parlaments (MdEP) und wurde weithin als lautstarker Gegner staatlicher Regulierung und Zentralisierung bekannt.Als überzeugter Euroskeptiker engagierte sich Bloom als unabhängiger Aktivist auch stark in der Brexit-Kampagne "Leave". Er ist assoziiertes Mitglied des Royal College of Defense Studies, Träger der Territorial Decoration, der Sovereign's Medal, der European Parliamentary Medal und der Westminster Armed Forces Parliamentary Medal. Er ist zudem Autor von sieben Büchern. Er ist mit einer der führenden Pferdephysiotherapeutinnen Europas verheiratet.: Die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs befindet sich seit über zwei Jahren in einem schlechten Zustand, und die Krise der Lebenshaltungskosten zeigt keine Anzeichen für ein Abklingen. Die Mainstream-Medien haben alles auf den Brexit geschoben. Wie ist Ihr eigener Ausblick? Was erwarten Sie für den Rest des Jahres?: Die Behauptung, der Brexit habe die britische Wirtschaft geschwächt, ist eigentlich absurd. Der britischen Wirtschaft geht es nicht besser oder schlechter als jeder anderen europäischen Wirtschaft – oder sogar jeder westlichen Wirtschaft.Es gibt zwei grundlegende Gründe, warum der Brexit irrelevant ist: Erstens ist der Brexit noch nicht vollzogen. Seit 2016 hat Großbritannien seinen Kommissar und seine Europaabgeordneten abgezogen, aber sonst hat sich praktisch nichts geändert. Es wurden keine EU-Vorschriften abgeschafft und es ist auch nicht zu erwarten, dass sie abgeschafft werden. Der prozentuale Anteil des BIP des Vereinigten Königreichs an der EU betrug nie mehr als 8%. Das gesamte Konzept und das Versprechen eines Großbritanniens außerhalb der EU wurde verraten. Es ging dabei darum, zu deregulieren und die Steuern zu senken, um die Wirtschaft von den Fesseln der moribunden, anachronistischen und korrupten EU zu befreien.Nichts von alledem ist geschehen. Die Steuern haben einen Nachkriegshöchststand erreicht, und Whitehall übernimmt die EU-Vorschriften de facto weiterhin, wenn nicht auch nicht de jure. Der britische öffentliche Dienst und das Parlament (beide Häuser) haben selbst die schwachen, zögerlichen Schritte in Richtung Brexit-Freiheit, die das Remain-Kabinett unternommen hat, abgewürgt. Unter dem Deckmantel von Klimaneutralität findet weiterhin wirtschaftliches Harakiri statt.: Natürlich ist das Inflationsproblem nicht auf das Vereinigte Königreich beschränkt. In den meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften ist sie außer Kontrolle geraten, und die straffere Geldpolitik der Zentralbanker hatte nur minimale Auswirkungen. Der Druck auf die normalen Haushalte und auch auf kleine Unternehmen hat sich jedoch erhöht. Glauben Sie, dass sich dieses "Heilmittel" als schlimmer erweisen wird als die Krankheit selbst, und gibt es noch irgendetwas anderes, was zum jetzigen Zeitpunkt getan werden kann, um die Preise zu zügeln?: Die Regierungen und ihre Zentralbanken verursachen die Inflation. Es gibt keine anderen denkbaren Verursacher. Manchmal ist die Inflation hausgemacht, manchmal importiert, aber sie ist kein Akt Gottes, wie die staatlichen Sendeanstalten glauben machen wollen. Geld zu drucken, um es für Wohlfahrt, Kriegsführung oder Prestigeprojekte auszugeben, weit über die Einnahmen hinaus, führt immer zu Geldinflation. Bestimmte Steuern tragen erheblich zur Preisinflation bei: Die Mehrwertsteuer in Höhe von 20%, die Kohlendioxidsteuer auf Energie und die Lohnsteuer sind Paradebeispiele dafür.Die Inflation könnte durch massive Kürzungen der öffentlichen Ausgaben – mindestens 75% – und eine Rückkehr zur harten Währung beendet werden. Dies wird nie geschehen, weil es in den westlichen Demokratien unter den derzeitigen Bedingungen politisch unmöglich ist. Kürzungen der öffentlichen Ausgaben werden von den politischen Parteien in den westlichen Ländern zu Wahlzeiten niemals erwähnt. Die Mainstream-Medien, Politiker und Beamten, die von der keynesianischen Wirtschaftstheorie durchdrungen sind, können nicht akzeptieren, dass Staatsausgaben einer Volkswirtschaft Wohlstand entziehen und diesen nicht erhöhen und auch nicht erhöhen können.Globale Produktivitätssteigerungen können die Preisinflation vorübergehend unterdrücken, aber das gelingt nur dem wohlstandsschaffenden Sektor, und der öffentliche Sektor bleibt immun. Irgendwann bricht der Damm, und das erleben wir jetzt in den westlichen Volkswirtschaften. Die Lebensmittelpreise in Großbritannien sind im letzten Jahr um 18% gestiegen. Es gibt Millionen ausgeschriebener Stellen, für die es keine Bewerber gibt, aber 6 Millionen Menschen leben von Arbeitslosenunterstützung und 2,5 Millionen sind krankgeschrieben!