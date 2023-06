Defla XXL  Arbeitsmarkt beginnt zu schwächeln, USD-Mangel weiter verschärft, stark steigende Zinsen

Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht weiter, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.Die Begeisterung um AI geht weiter, Tech widersteht der Geldmengenimplosion(NASDAQ 100) kann aber ohne Zusatzliquidität auch nicht endlos zaubern. Eine massive Bubble besteht angesichts des aktuellen Zinsniveaus in den USA bei allgemeinen Realwirtschaftsaktien(Russell 2000) mit hoher Gefahr, zu platzen.Hinsichtlich der Erwartungen zum nächsten Zinsschritt der US-Notenbank stellte sich die Erwartung von vor Wochen auf "Pause" nach starken Wirtschaftszahlen letzte Woche auf "0,25% Erhöhung" nun nach höheren Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung auf "keine Ahnung".Die Erstanträge stiegen auf das höchste Niveau seit Oktober 2021, mit 261K vs. 237K Erwartung. Gold deswegen wieder etwas weniger angegriffen:wenn auch weit entfernt von begünstigt. Erneut sei darauf hingewiesen, dass in der derzeitigen Phase der AI Miniaturisierung keine Rolle spielt, was Silber eindeutig vor Palladium begünstigt: