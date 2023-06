Technische Marktanalyse vom 10.06.2023: Gold, Rohöl, Euro

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Knapp unter 1.950 USD hat sich Gold inzwischen eine Unterstützung erarbeitet. Diese wurde nun zum dritten Mal in kurzer Zeit gehalten. Bislang hat die Unterstützung aber noch nicht ausgereicht, um ein Sprungbrett nach oben zu bieten. Der Bereich um 2.000 USD stellt sowohl einen psychologischen als auch technischen Widerstand dar. Die im neutralen Bereich notierenden Indikatoren geben keine Hilfestellung für die Beurteilung der weiteren Entwicklung. Ein stabiler Handel in den kommenden Tagen sollte daher das zu erwartende Szenario sein.Auch wenn es die Öl-Konzerne und ölproduzierenden Länder nicht wahr haben wollen: Öl befindet sich weiterhin im Abwärtstrend und steht unverändert unter Druck. Zuletzt wurde ein kleiner Widerstand aufgebaut, an dem die Notierung erneut gescheitert ist. Dass die Indikatoren im neutralen Bereich nach unten gedreht haben, hat keinen Einfluss auf die weitere Entwicklung. Es wird nun interessant zu beobachten, was passiert, wenn der Preis die jüngsten Tiefs testet. Wenn diese nicht gehalten werden können, sollte dies auch endlich einmal an der Tankstelle zu spüren sein.Im Bereich von 1,07 USD hat sich inzwischen eine Unterstützung etabliert, die immer tragfähiger wird. Zuletzt konnte dieser Bereich mehrfach gehalten werden. Die Indikatoren geben allerdings widersprüchliche Signale. Daher kann zwar mit einem Anstieg gerechnet werden, nachhaltig dürfte dieser allerdings kaum sein.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.