Gold - Konsolidierung bietet Chancen und Risiken

Seit dem Anstieg auf ein neues Allzeithoch bei 2.074 USD Anfang Mai hat sich der Goldpreis in eine Korrektur des vorherigen Kaufimpulses verabschiedet. Diese führte den Wert zunächst in einer steilen Abwärtsbewegung an die Unterstützungen im Bereich von 1.940 USD zurück. Hier verlor die Korrektur ihre Wucht und es konnte eine schmale Seitwärtsbewegung unter der Hürde bei 1.985 USD etabliert werden. Allerdings wird die mittelfristige Aufwärtstrendlinie, die auf diesem Niveau verläuft damit weiter perforiert.Die Chance auf die Fortsetzung des Aufwärtstrends seit März ist weiter vorhanden. Aber dafür muss der Goldpreis über der Unterstützung bei 1.950 USD verbleiben und vor allem die Hürde bei 1.985 USD aus dem Weg räumen. Gelingt dies, wäre eine Kaufwelle bis 2.025 USD möglich.Sollte der Wert dagegen unter 1.950 USD fallen, müsste es spätestens bei 1.931 USD zu einer Trendwende nach oben kommen. Wahrscheinlich wird bei einem solchen Einbruch aber die Korrektur seit dem Rekordhoch fortgesetzt und Gold bis 1.885 und 1.840 USD abverkauft. Dort könnte eine größere Erholung starten und so auch einen Einbruch bis 1.807 USD verhindern.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)