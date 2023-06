Kitco-Umfrage: Stimmung in Gold bullisch, doch Preise sollen unter 2.000 Dollar bleiben

Die Stimmung am Goldmarkt bleibt bullisch, da Momentum höhere Preise unterstützt. Doch die Analysten warnen Investoren davor, diese Woche keinen Preis über 2.000 Dollar je Unze zu erwarten, während die Federal Reserve aussieht als würde sie ihre falkenhafte Geldpolitik beibehalten. So berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 21 Markexperten an der Umfrage teil. Davon waren neun (43%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Zwei (10%) Analysten blieben bearisch eingestellt, während zehn (48%) eher neutral blieben.Außerdem gaben 692 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 435 (63%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Weitere 159 (23%) erwarten einen niedrigeren Preis, während 98 (14%) Seitwärtsentwicklungen prognostizieren.© Redaktion GoldSeiten.de