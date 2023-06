Kanadas Goldexporte in die USA im April aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheit gestiegen

Wie Kitco News unter Berufung auf Statistics Canada berichtet, sind die kanadischen Goldexporte des Landes im April stark angestiegen und haben ein Rekordvolumen erreicht.Den Angaben zufolge sind die kanadischen Exporte im April um 2,5% angestiegen und erreichten damit ein Allzeithoch. Gleichzeitig sanken die Einfuhren um 0,2%, was im April zu einem Handelsüberschuss von 1,94 Mrd. C$ führte. Der sprunghafte Anstieg der Exporte sei vor allem durch metallische und nichtmetallische mineralische Erzeugnisse verursacht worden, die im April um 13,6% zunahmen. "Die Exporte von Gold in Rohform (+46,0%) verzeichneten den größten Anstieg, sowohl aufgrund höherer Mengen als auch höherer Preise", wird die Pressemitteilung zitiert.Zu den steigenden Exporten von Metallprodukten gehörten auch die höheren Goldlieferungen von kanadischen Finanzinstituten in die Vereinigten Staaten. Laut Statistics Canada deutet das gestiegene Interesse an kanadischen Goldprodukten auf wirtschaftliche Unsicherheit hin: "Der Zuwachs spiegelte größtenteils höhere Transfers von Goldaktiva von kanadischen Finanzinstituten in die Vereinigten Staaten wider. Diese Zuwächse erfolgten in einem Umfeld wirtschaftlicher Unsicherheit, in dem Anleger dazu neigen, sichere Metalle wie Gold und Silber zu bevorzugen."© Redaktion GoldSeiten.de