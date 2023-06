WTI-OIL - die Bären dominieren

Quelle Chart: stock3

Am 18. Mai coverten wir hier an dieser Stelle das Rohöl der Sorte WTI. Damals wurde bereits ein neuerlicher Abwärtsimpuls präferiert, welche unmittelbar sowie insbesondere seit einigen Tagen wieder Fahrt aufzunehmen scheint. Unterhalb von 73,15 USD bleiben daher die Bären im Vorteil. Ein erneutes Abtauchen bis zur Unterstützung von 65,48 USD bzw. dem letzten Reaktionstief bei 63,76 USD sollte dementsprechend einkalkuliert werden.Erst eine Rückkehr über 73,15 USD würden den Bullen einen Lichtblick/Vorteil verschaffen. In diesem Fall könnte es nämlich wieder anziehende Notierungen in Richtung der Marke von 80,00 USD je Barrel geben.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.