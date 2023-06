Mantaro Precious Metals schließt Erwerb aussichtsreicher Konzessionsgebiete in Bolivien ab

Vancouver, 12. Juni 2023 - Mantaro Precious Metals Corp. (TSXV: MNTR; OTCQB: MSLVF; FWB: 9TZ) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Erwerb von zwei äußerst aussichtsreichen Lizenzen, den Konzessionsgebieten East Trend und Media Sur, im Grünsteingürtel San Ramon in Bolivien abgeschlossen hat.Gemäß der Aktienkaufvereinbarung mit Jacob Garland (der Verkäufer) erwarb das Unternehmen sämtliche Aktien von Minera Meranti Ltda (Merenti), einem bolivianischen Unternehmen, das die Rechte an den Lizenzen East Trend und Media Sur hält. Als Gegenleistung für den Erwerb von Merenti begab das Unternehmen 2.000.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,05 Dollar pro Aktie, was einem angenommenen Wert von 100.000 Dollar entspricht. Der Verkäufer hat Anspruch auf eine Zahlung in Höhe von 3 US-Dollar für jede (1) Unze Gold und/oder Goldäquivalent einer nachgewiesenen Ressource, angedeuteten Ressource oder vermuteten Ressource (oder einer Kombination davon) auf den Mineralkonzessionen, die 500.000 Unzen Gold und/oder Goldäquivalent übersteigen. Der Gesamtbetrag, den der Verkäufer erhalten kann, beläuft sich auf 1.500.000 US-Dollar (Höchstbetrag). Zur Klarheit: Der Höchstbetrag gilt für beide Konzessionsgebiete und der Verkäufer hat nicht für jedes Mineralkonzessionsgebiet Anspruch auf den Höchstbetrag.Das Konzessionsgebiet East Trend erstreckt sich über insgesamt 2.650 Hektar innerhalb des Goldproduktionsgebiets San Ramon. Das Terrain des Konzessionsgebiets besteht aus verworfenem Grünstein, der die östliche Erweiterung des Goldtrends La Cruz bildet, einer von Nordwesten nach Südosten streichenden Goldmineralisierungszone, die über eine große Anzahl kleiner Tagebaugruben von handwerklichen Bergleuten auf 8 Kilometer Streichlänge abgebaut wird. Die jüngsten handwerklichen Bergbauaktivitäten deuten darauf hin, dass sich der Goldtrend im Südosten des Konzessionsgebiets East Trend fortsetzt. Das Konzessionsgebiet liegt 20 Kilometer östlich der historischen Goldmine Puqio Norte und des unternehmenseigenen Konzessionsgebiets Golden Hill. East Trend wurde trotz seines äußerst aussichtsreichen geologischen Milieus, das mit den bekannten Goldminen und -lagerstätten in der Nähe vergleichbar ist, nur unzureichend erkundet.Das Konzessionsgebiet Media Sur erstreckt sich über insgesamt 4.750 Hektar im Zentrum des wenig erkundeten südlichen Arms eines metasedimentären und metavulkanischen verworfenen Grünsteingürtels mit großem Goldpotenzial. Das Projekt befindet sich entlang der gleichen breiten Struktur wie zwei große orogene Goldsysteme, Medio Monte und La Lupa. Letzteres ist derzeit in Produktion und wird von einem lokalen bolivianischen Unternehmen betrieben, das mit einfachen Gravitationskreisläufen eine beträchtliche Menge an Gold produziert. Jüngste handwerkliche Bergbauaktivitäten deuten darauf hin, dass sich die Goldmineralisierung bei Media Sur fortsetzt.Abbildung 1: Geologische Karte des Grünsteingürtels San Ramon mit den Standorten der Konzessionsgebiete East Trend und Media Sur im Verhältnis zu Golden Hillhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70925/Mantaro_061323_DEPRcom.001.pngDr. Christopher Wilson, Ph.D., FAusIMM (CP), FSEG, ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Mantaro Precious Metals Corp. ist ein Unternehmen aus British Columbia, das ein diversifiziertes Portfolio von Mineralkonzessionen mit Schwerpunkt Gold und Silber in Bolivien und Peru besitzt. Das Unternehmen verfügt über eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 80 % am fortgeschrittenen orogenen Goldkonzessionsgebiet Golden Hill (Golden Hill), das sich im wenig erkundeten präkambrischen Schild in Bolivien befindet.In Peru besitzt das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung am hochgradigen Silberkonzessionsgebiet Santas Gloria sowie jeweils eine Beteiligung von 100 % an den Konzessionsgebieten La Purisima, Cerro Luque und Huaranay.Darren HazelwoodTel: +44 (0) 7971 957685E-Mail: darren@mantaropreciousmetals.comZukunftsgerichtete Aussagen: Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens und die Notwendigkeit der Einhaltung von Umwelt- und Regierungsvorschriften. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wurden. 