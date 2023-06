WGC: Chinas Goldmarkt im Mai 2023

Der World Gold Council veröffentlichte auf seinem Goldhub-Blog gestern die aktuellen Informationen zur Entwicklung des chinesischen Goldmarktes im Mai. Das Reich der Mitte hat sich in den vergangenen 20 Jahren zum führenden Goldmarkt entwickelt.• Der LBMA-Goldpreis AM in USD sank um 1,2%, während der Shanghai Gold Benchmark PM (SHAUPM) in RMB angesichts einer schwächeren Landeswährung im Mai um 1,4% stieg.• Die Goldabhebungen an der Shanghai Gold Exchange (SGE) beliefen sich im Mai auf insgesamt 113 Tonnen, was einem Rückgang von 8 Tonnen gegenüber dem Vormonat entspricht, der auf saisonale Schwankungen, eine langsamere wirtschaftliche Erholung und einen höheren lokalen Goldpreis zurückzuführen ist; im Vergleich zum Vergleichszeitraum im COVID-geplagten Jahr 2022 war ein Anstieg von 10 Tonnen zu verzeichnen.• Der durchschnittliche Goldpreisaufschlag zwischen Schanghai und London ging angesichts der schwächeren Goldnachfrage im Großhandel im Laufe des Monats weiter zurück.• Bis Ende Mai sank das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) chinesischer Gold-ETFs weiter auf 3,1 Mrd. US$ (22 Mrd. RMB); die Bestände gingen unterdessen auf 49,4 t zurück.• Chinas Goldreserven erreichten zum Monatsende 2.092 Tonnen, ein Anstieg um 16 Tonnen gegenüber dem Vormonat und der siebte Anstieg in Folge.• Die Goldeinfuhren sanken im April auf 124 t (–54 t), was in erster Linie auf die Saison und den niedrigeren lokalen Goldpreisaufschlag zurückzuführen ist.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de