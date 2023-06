Haben Kryptowährungen noch einen Wert? Einige würden sagen, ja, absolut. Andere könnten ihre früheren Erwartungen an Kryptowährungen überdenken. Wir stimmen den Ersteren zu - mit einigen starken Vorbehalten. Der Wert von Kryptowährungen hat mit dem Transaktionsprozess zu tun. Bitcoin und andere Kryptowährungen haben einen Wert, weil sie einen Prozess für den privaten Geldtransfer bieten. Darüber hinaus machen die Erwartungen an ihre allgemeine Verwendung als Alternative zum US-Dollar und anderen Fiatwährungen wenig Sinn. Außerdem sind Kryptowährungen sicherlich keine realistische Alternative für Gold.Bitcoin ist eine digitale Schöpfung, die an und für sich keinen Wert hat. Als solches kann er niemals als Wertmaßstab für etwas anderes verwendet werden. Betrachten Sie es so: Wie viele Bitcoin ist Ihr Haus wert? Wie viele Bitcoin wird Ihr nächstes Auto kosten? Wenn Sie diese Fragen ohne Berechnungen beantworten können, wissen Sie, dass Bitcoin eine allgemein akzeptierte Form von Geld geworden ist.In einem früheren Artikel sagte ich: "Es ist naiv und kurzsichtig zu glauben, dass diejenigen, die behaupten, Regulierungsbefugnisse zu haben, untätig herumsitzen würden, ohne einen konzertierten Versuch zu unternehmen, in Bereichen einzugreifen, in denen Aktivitäten als Bedrohung für ihre eigenen (die Regulierungsbehörden) Interessen wahrgenommen werden."Ist irgendetwas geschehen (oder auch nicht), das die Bedrohung der Kryptowährungen durch die Regulierungsbehörden weniger wahrscheinlich oder problematisch macht? Der Kern des Problems ist das dezentralisierte Verfolgungssystem, das von Kryptowährungen verwendet wird. Transaktionen mit Kryptowährungen entziehen sich der Kontrolle durch die Regulierungsbehörden. Das zentrale Clearing-System, das im Bankensystem verwendet wird, gibt der Regierung und der Fed die feste Kontrolle. Erwarten Sie eine Ausweitung dieser Kontrolle über Geld und Banken auf Kryptowährungen.Unabhängig davon, inwieweit die laufenden rechtlichen Probleme, in die Einzelpersonen, Unternehmen und Börsen aus der Kryptowelt verwickelt sind, begründet sind (oder auch nicht), können Sie sicher sein, dass die Behörden (US-Finanzministerium, SEC, Federal Reserve, IRS usw.) einen Weg finden werden, sie zu nutzen, um ihre Forderungen nach mehr "Aufsicht" zu unterstützen.Die Warnungen waren die ganze Zeit da. Einige Anleger haben nicht zugehört. Janet Yellen hat die Absichten derjenigen, die annehmen, es sei ihre Aufgabe, Kryptowährungen zu regulieren, vor mehr als zwei Jahren verbalisiert. Hier sind die Aussagen, die sie als Antwort auf eine Frage von Senatorin Maggie Hassan machte, die Yellen während ihrer Anhörung zur Bestätigung als US-Finanzministerin stellte:"...wir müssen sicherstellen, dass sich unsere Methoden für den Umgang mit diesen Angelegenheiten, mit der Terrorismusfinanzierung, mit dem technologischen Wandel verändern", sagte Yellen."Kryptowährungen sind ein besonderes Problem. Ich denke, dass viele von ihnen - zumindest im Sinne von Transaktionen - hauptsächlich zur illegalen Finanzierung verwendet werden.""Und ich denke, wir müssen wirklich untersuchen, wie wir ihre Verwendung einschränken und sicherstellen können, dass Geldwäsche nicht über diese Kanäle erfolgt."Die Äußerungen von Finanzministerin Yellen bilden die Grundlage für eine Beschleunigung der Bemühungen um eine "Einschränkung ihrer Verwendung".Ein höherer Preis ist nicht unbedingt ein Hinweis auf einen höheren Wert. Dies gilt insbesondere für Kryptowährungen. Der einzige einzigartige grundlegende Wert von Kryptowährungen ist der Aspekt der Privatsphäre bei geldbasierten Transaktionen. Ohne die Privatsphäre (dezentralisierte Kontrolle) haben Kryptowährungen nichts Besonderes an sich. Wenn der Versuch, Kryptowährungen zu regulieren und zu kontrollieren, weitergeht, werden die Preise von Bitcoin und anderen Währungen den Verlust des fundamentalen Wertes widerspiegeln, der mit dem Verlust der Privatsphäre/dezentraler Kontrolle korreliert. Keine Privatsphäre. Kein Wert.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 9. Juni 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.