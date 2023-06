Goldene Schizophrenie

Wenn ich Ihnen im Juni 2003 sagen würde, dass die US-Staatsverschuldung in den nächsten 20 Jahren von 6,19 Billionen US-Dollar auf 31,35 Billionen US-Dollar ansteigen würde, würden Sie wahrscheinlich annehmen, dass der Goldpreis etwas höher liegen würde.Wenn wir uns im Juni 2003 befänden und ich Ihnen sagen würde, dass die US-Notenbank eine Bilanzsummenexplosion von 744 Milliarden US-Dollar auf 8,4 Billionen US-Dollar vornehmen würde, würden Sie zu Recht annehmen, dass die Preise für Gold und Silber wesentlich höher als 1.981 US-Dollar je Unze liegen würden.Im Juni 2003 lag der Goldpreis bei etwa 350 US-Dollar je Unze, also immer noch etwa 500 US-Dollar je Unze unter dem Höchststand von 1980, aber er begann gerade einen Aufwärtstrend, der ihn bis zum aktuellen Preis von 1.980 US-Dollar je Unze führen würde, was einem Anstieg von 566% während der zwanzigjährigen Periode des fiskal- und geldpolitischen Wahnsinns entspricht. Die Staatsverschuldung ist jedoch um 4.715% gestiegen, während die Bilanz der Fed im gleichen Zeitraum um 1.144% zugenommen hat.Nirgendwo in den Karten steht geschrieben, dass die US-Staatsverschuldung positiv mit dem Goldpreis korreliert sein sollte, noch kann die gleiche Annahme für die Fed-Bilanz gemacht werden. Tatsächlich gab es in der jüngeren Geschichte - abgesehen von den 1970er Jahren - keine Zeit, in der Gold positiv mit der veröffentlichten Inflationsrate korreliert war, und es gibt kein besseres Beispiel als den Zeitraum von 2020 bis 2023, als die Inflationsraten um 236% stiegen, während der Goldpreis zur gleichen Zeit trotz massiver Anhäufung von Zentralbankguthaben lediglich um 29,6% anstieg.Wenn ich Ihnen im Juni 2003 gesagt hätte, dass es innerhalb von 20 Jahren zwei Bankenkrisen, einen weltweiten Wirtschaftsstillstand aufgrund eines Virusausbruchs und eine Invasion der Ukraine durch Russland geben würde, hätten Sie den Goldpreis sicherlich mindestens auf das Zehnfache seines damaligen Preises geschätzt, denn 3.500 US-Dollar je Unze wären immer noch lächerlich niedrig im Vergleich zu den Preissteigerungen bei Lebensmitteln, Medikamenten, Immobilien und anderen bemerkenswerten Dingen. Ich schlage vor, dass Gold, wäre es ein Mensch, an einem schweren Fall von Schizophrenie leidet, bei dem seine Preisstruktur eine "abnorme Interpretation der Realität" ist.Gold unterscheidet sich von allen anderen Vermögenswerten dadurch, dass es nicht elektronisch gelagert werden kann und keine andere Gegenpartei Anspruch auf es erhebt. Angesichts seiner historischen Rolle als Wertaufbewahrungsmittel, einer Art Beschützer gegen geld- und fiskalpolitische Manipulationen, die dazu dienen, den Wert unserer Ersparnisse, die wiederum der Lohn für unsere Arbeit sind, zu schmälern, stellt sich die Frage, wie es sein kann, dass die Preise für alles, was die Menschen konsumieren, astronomische Steigerungen erfahren können, während der 5.000 Jahre alte Hafen nicht mitzieht.Goldbarren sind das Kryptonit der "Supermänner" der Zentralbanken, die das Geld zur Kontrolle der Bürger einsetzen. Wie Mayer Anselm Rothschild schon 1790 sagte: "Erlaubt mir, das Geld einer Nation auszugeben und zu kontrollieren, und es ist mir egal, wer ihre Gesetze macht." Vielleicht erklärt dies die Perversität der Unfähigkeit des Goldes, die Realität "normal" zu interpretieren, während es in der Mittelmäßigkeit versinkt.