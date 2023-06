Sienna Resources bringt Übernahme des Lithiumprojekts Silver Peak South zum Abschluss

13. Juni 2023 - Sienna Resources Inc. (Sienna oder das Unternehmen) (SIE-TSX.v, SNNAF-USA, A1XCQ0-Deutschland) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Übernahme des Lithiumprojekts Silver Peak South (SPSLP) im Clayton Valley in Nevada gemäß den Konditionen der am 14. Dezember 2022 angekündigten Optionsvereinbarung abgeschlossen hat. Das SPSLP birgt beste Chancen für Lithiumvorkommen und erstreckt sich über eine durchgehende Konzessionsfläche von rund 1750 Acres. Das SPSLP grenzt unmittelbar an das ebenfalls von Sienna explorierte Lithiumprojekt Blue Clay, wodurch ein rund 4.700 Acres großes zusammenhängendes Konzessionsgebiet entsteht.Lageplan Clayton Valleyhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70929/Sienna_061323_DEPRCOM.001.jpegJason Gigliotti, der President von Sienna Resources Inc. , erklärt: Wir freuen uns, die Übernahme abschließen zu können und richten unser Augenmerk nun auf ein Bohrprogramm im Clayton Valley, mit dem wir in Kürze beginnen werden. Sienna ist im Clayton Valley in Nevada im Besitz großer Konzessionsflächen. Im Clayton Valley befindet sich auch das derzeit einzige produktive Lithiumbergwerk in Nordamerika. Für das restliche Jahr 2023 sind wir sehr optimistisch gestimmt und rechnen mit einem regen Newsflow.Kürzlich hat das Bureau of Land Management (BLM) Sienna die Genehmigung erteilt, bis zu 4 weitere Bohrlöcher beim zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Blue Clay im Clayton Valley in Nevada durchzuführen (siehe Karte). Am 25. März 2022 gab Sienna eine neue Lithiumentdeckung beim Lithiumprojekt Blue Clay bekannt. Es wurden Lithiumwerte von bis zu 1.230 ppm Li vorgefunden. Das Lithiumprojekt Blue Clay besteht aus 150 zusammenhängenden Schürfrechten mit einer Größe von insgesamt etwa 2.950 Acres, die äußerst vielversprechend für Lithium direkt im Herzen des Clayton Valley in Nevada sind, das zurzeit die einzige produzierende Lithiumregion in Nordamerika ist.Sienna möchte bekannt geben, dass mit der Firma CEO.CA Technologies Ltd. (CEO.CA) eine Dienstleistungsvereinbarung (die Vereinbarung) für die Erbringung von Werbemaßnahmen (die Leistungen) über eine Vertragsdauer von sechs (6) Monaten unterzeichnet wurde, die am 1. Juni 2023 in Kraft tritt und ein Gesamthonorar in Höhe von 52.500 Dollar beinhaltet.Sienna ist einer der größeren Landbesitzer im Clayton Valley in Nevada. Die Projekte von Sienna im Clayton Valley beinhalten das Lithiumprojekt Blue Clay, das Projekt Silver Peak South und sowie das Lithiumprojekt Clayton Valley Deep Basin. Das Clayton Valley beherbergt die einzige Lithiumproduktion in Nordamerika, nämlich die Lagerstätte Silver Peak von Albemarle Corp (NYSE: ALB). Dieses Projekt befindet sich auch in der Nähe der Gigafactory von Tesla Motors Inc. (NASDAQ: TSLA) in Nevada. Am 18. März 2021 gab Schlumberger New Energy Venture (NYSE: SLB) die Entwicklung einer Pilotanlage zur Lithiumextraktion durch sein neues Unternehmen NeoLith Energy im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit Pure Energy (TSX-V: PE) bekannt. Die Pilotanlage wird im Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada errichtet werden. Der nachhaltige Ansatz von NeoLith Energy nutzt ein differenziertes Verfahren zur direkten Lithiumextraktion (DLE), um die Produktion von hochreinem Lithiummaterial in Batteriequalität zu ermöglichen und gleichzeitig die Produktionszeit von über einem Jahr auf wenige Wochen zu verkürzen. Die Ergebnisse dieser Pilotanlage werden für das Jahr 2023 erwartet und könnten einen erheblichen Einfluss auf die Aussichten für Sole im Clayton Valley Nevada haben. Sienna besitzt auch das Platin-Palladium-Konzessionsgebiet Marathon North im Norden von Ontario, das direkt an die Lagerstätte Marathon von Generation Mining (CSE: GENM) angrenzt.Herr Frank Bain, PGeo, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Sienna aufgenommen werden möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an info@siennaresources.com für Informationen oder folgen uns auf Twitter unter @SiennaResources.Jason GigliottiPresident, Director Sienna Resources Inc. Jason GigliottiPresident, Director Sienna Resources Inc. Tel: 1.604.646.6900Fax: 1.604.689.1733www.siennaresources.cominfo@siennaresources.com