Adam Rozencwajg: Gold in neuer Bullenmarktphase

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Adam Rozencwajg über dessen aktuelle Einschätzung zu Gold. Der Managing Partner bei Goehring & Rozencwajg und seine Firma seien schon seit geraumer Zeit optimistisch in Bezug auf das gelbe Metall, doch man habe sich in den letzten Jahren weitgehend aus dem Markt zurückgezogen. Jetzt sehe er Anzeichen dafür, dass es an der Zeit sei, wieder einzusteigen.Im Jahr 2020 veranlassten zwei Faktoren Goehring & Rozencwajg dazu, sich aus dem Goldmarkt zurückzuziehen, so Rozencwajg. Der erste war, dass das Gold-Öl-Verhältnis den Energieträger begünstigte, und der zweite war, dass Silber zu Gold aufgeschlossen hatte: "Wir hatten die Situation, dass Silber eine Aufholjagd hinlegte, was in der Vergangenheit ein Zeichen für eine kleine Verschnaufpause war, und wir hatten die Tatsache, dass das Gold-Öl-Verhältnis auf einer relativen Bewertungsbasis so stark zugunsten des Energiesektors verschoben war – wir hatten noch nie einen deratigen Wert, bei dem Öl nicht massiv besser abschnitt als Gold."Jetzt könnte es aber an der Zeit, wieder einzusteigen: "Wir glauben, dass Gold in eine neue Phase des Bullenmarktes eingetreten ist", so Rozencwajg. "Sie hat wahrscheinlich im dritten und vierten Quartal des letzten Jahres begonnen, und sie dreht sich vor allem um das Verhalten der Zentralbanken. Ich denke, das wird den Goldpreis in dieser Phase des Bullenmarktes sehr viel höher treiben."Das Kursziel von Goehring & Rozencwajg für Gold liegt im fünfstelligen Bereich, wobei kein genauer Zeitrahmen genannt wird. "Ich würde schätzen, dass es im Bereich von 12.000 bis 15.000 US-Dollar pro Unze liegt. Das mag schockierend klingen – vielleicht auch nicht, das hängt davon ab, wer Ihre Zuhörer sind – aber diese Zahl ist nicht erfunden, sondern ergibt sich aus verschiedenen Faktoren." Zu diesen Faktoren gehöre das Verhältnis zwischen der Goldmenge, die die Regierung hält, und der Menge der im Umlauf befindlichen Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de