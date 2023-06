Edward Dowd über die Fed-Politk, die Wirtschaft und den US-Dollar

Daniela Camboe sprach für Stansberry Research kürzlich mit Edward Dowd über die aktuelle Finanzpolitik.Der Gründungspartner des globalen Makrounternehmens für alternative Anlagen Phinance Technologies glaubt, dass die Zentralbank im Zuge der Bankenkrise versucht sein könnte, von ihrer aggressiven Zinserhöhungspolitik abzurücken, um das anhaltende Chaos zu beenden. "Es wird noch viele Konsolidierungen geben. Das ist einfach unvermeidlich... [Die Fed] muss die Zinsen senken. Der Anleihemarkt schreit nach Zinssenkungen. Der Markt sagt der Fed: 'Ihr habt einen politischen Fehler gemacht'. Wenn sie also die Zinsen noch einmal anheben, wird es wahrscheinlich das letzte Mal sein. Wenn sie eine Pause einlegen, dann wissen wir, dass sie sogar noch mehr Angst haben, als wir denken.Dowd glaubt, dass die Fed diese Marktturbulenzen als Deckmantel nutzen könnte, um die Einführung von digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) zu erleichtern und ihren Einfluss auf die Wirtschaft zu erhöhen: "Die Bankenkonsolidierung wird dazu beitragen, CBDCs einzuführen. Ich bin dagegen, weil die technokratische Kontrolle über unser Leben beängstigend ist, und ich glaube ihnen nicht, auch wenn sie uns noch so sehr versichern wollen, dass sie das nicht tun werden – sobald man diese Macht hat, nutzt man sie aus."Da sich die wirtschaftlichen Bedingungen verschlechtern, sei der US-Dollar "am Ende" und die Regierung müsste ein neues Finanzsystem einführen, erklärt Dowd.© Redaktion GoldSeiten.de