Irre Habeck-Aussage, US-Chaos-Sommer & spannendes Silber!

Trotz Ukraine-Krieg liefert Rußland weiter Erdgas über die Ukraine nach Osteuropa. Die Transitverträge laufen 2024 aus und ein Ausbleiben das Gases könnte nach Aussagen von Minister Habeck im Rahmen der europäischen Unterstützung zu Abschaltungen in der deutschen Industrie führen.Zur Bekämpfung der Kriminalität will Innenministerin Faeser die Nutzung von Bargeld auf deutlich unter 10.000 Euro begrenzen."Klimaaktivisten" kündigen für die USA einen Chaos-Sommer an. Europäische "Aktivisten" seien dabei, neue Rekruten in den USA auszubilden und Geld zu sammeln.Der Ukraine-Krieg nimmt an Härte zu und Berichten zufolge soll die Ukraine bei ihrer Gegenoffensive große Verluste erlitten haben. Auch der Konflikt um Taiwan schwelt weiter und die USA planen in Ruhe eine mögliche Evakuierung ihrer Staatsangehörigen im Falle eines Krieges mit China.Silber wird in Shanghai mit Aufgeld gehandelt und die Bestände der SFE sinken. Der Sprott PSLV legt zu und verfügt jetzt mit 175 Millionen (echten) Unzen über die drittgrößten Bestände nach der Comex (?) und dem SLV. Silber bleibt unter den Rohstoffen weiterhin der am meisten leerverkaufte.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)