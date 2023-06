Hohe Preise sind KEINE Inflation

Die Betonung auf "KEINE" im Titel dieses Artikels ist entscheidend für ein besseres Verständnis dessen, was Inflation ist - und was nicht. Wir hören immer wieder: "Die Inflation ist im letzten Monat stark angestiegen, da die Verbraucherpreise um 0,6% gestiegen sind", oder etwas Ähnliches. Wir hören auch, dass höhere Preise selbst eine Ursache für die Inflation sind. Beispiel..."Der Grund dafür, dass die jüngsten Inflationszahlen so viel schlechter ausfielen als erwartet, war der starke Anstieg der Benzinpreise an den Tankstellen im vergangenen Monat. Höhere Lebensmittel- und Energiepreise treiben die Inflation weiter in die Höhe, und die Nachricht, dass die Arbeitnehmer höhere Löhne fordern, wird die Inflation noch weiter anheizen."Das führt zu einer noch schlimmeren Annahme bezüglich der Inflation. "Wir" verursachen sie durch unsere Handlungen und Forderungen. Arbeitnehmer, die höhere Löhne fordern, werden als "Lohninflation" bezeichnet; Vermieter erhöhen die Miete, so dass wir eine "Mietinflation" haben; höhere Immobilienpreise werden als "Hausinflation" definiert.Fangen wir ganz am Anfang an. Der erste Schritt besteht darin, die Inflation klar und genau zu definieren... Inflation ist die Entwertung des Geldes durch Regierungen und Zentralbanken. Alle Regierungen inflationieren und zerstören ihre eigenen Währungen. Die "Entwertung" des Geldes bezieht sich auf die kontinuierliche Ausweitung des Geld- und Kreditangebots. Die ständige Ausweitung des Geld- und Kreditangebots verbilligt den Wert des gesamten im Umlauf befindlichen Geldes und führt zu einem Verlust an Kaufkraft. Der Kaufkraftverlust zeigt sich in Form von höheren Preisen. Die höheren Preise sind die Auswirkungen der Inflation.Die Regierungen blähen die Geldmenge auf, um ihre grandiosen Ausgabenpläne zu finanzieren. Die Ausgaben erleichtern die Ausweitung der staatlichen Kontrolle und Macht. Die Federal Reserve garantiert, dass das US-Finanzministerium alles Geld hat, das es braucht. Wann immer eine Emission neuer US-Staatsanleihen nicht ausreichend gezeichnet wird, kaufen die Federal Reserve und ihre Primärhändler alle verbleibenden Wertpapiere, die nicht an andere Investoren verkauft wurden, und halten sie in ihren Büchern.Das US-Finanzministerium erhält eine Einlage in Höhe des vollen Betrags (nicht immer des Nennwerts) der ausgegebenen Anleihen, unabhängig davon, ob sie vollständig gezeichnet wurden oder nicht. Woher nimmt die Federal Reserve das Geld, um die Differenz auszugleichen, die sie nicht in Form von tatsächlichen Auktionserlösen erhält? Sie erschafft es (Inflation, d. h. Ausweitung der Geldmenge).Die Federal Reserve finanziert nicht nur das Defizit der US-Regierung, sondern interveniert auch auf den Finanzmärkten, um die Auswirkungen der von ihr zuvor geschaffenen Inflation zu "steuern". Fast das gesamte Geld, das als Reaktion auf die Krisen im Zusammenhang mit der Großen Rezession 2008-10 ausgegeben wurde, wurde von der Federal Reserve (aus dem Nichts) geschaffen und war eine "Ausweitung des Geld- und Kreditangebots". Die größte Quelle der Inflation ist heute nicht die Regierung. Die größte Quelle der Inflation ist die Federal Reserve. Dies ist in erster Linie auf den Prozess des Reservebankwesens zurückzuführen.Die Federal Reserve ist eine Bank für Banker. Sie ist eine private Institution, die 1913 gegründet wurde. Ihre Gründung wurde durch einen Akt des Kongresses genehmigt. Der Zweck der Federal Reserve ist eigennützig: Sie soll ein Umfeld schaffen, in dem Banken auf Dauer Geld schaffen und verleihen können - und die Zinsen dafür kassieren. Was die Fed öffentlich über ihren Zweck, ihre Politik, ihr Handeln und ihre Absichten sagt, ist Augenwischerei. Infolgedessen sollten Sie von der Fed keine Aktionen und Reaktionen erwarten, die mit ihrem eigenen Wunsch nach Selbsterhaltung unvereinbar sind.Vermutlich möchte die Fed keine vollständige Zerstörung/Abwertung des US-Dollar erleben. Daher erscheinen ihre Bemühungen, die Zinssätze zu erhöhen, um die Auswirkungen der Inflation (hoffentlich) zu minimieren, als einigermaßen günstig. Erwarten Sie aber nicht, dass sie aufgrund Ihrer Logik und Annahmen aufhören oder umschwenken werden.Wenn sie die Inflation wirklich stoppen wollten, würden sie die Geld- und Kreditschöpfung einstellen. Das werden sie natürlich nicht tun, denn das würde die Zinserträge, die sie durch die Geld- und Kreditschöpfung "verdienen", radikal verändern. Es würde auch einen deflationären Zusammenbruch und eine ausgewachsene Depression auslösen, die die Bemühungen der Banken, die aufgelaufenen Zinserträge einzutreiben, behindern und sich negativ auf die ausstehenden Kreditbeträge auswirken würde.1. Regierungen und Zentralbanken erzeugen Inflation für ihre eigenen Zwecke, nämlich um Ausgabendefizite zu finanzieren und Zinseinnahmen zu erzielen.2. Höhere Preise sind das Ergebnis eines Kaufkraftverlustes und die Auswirkungen der Inflation.3. Die Auswirkungen der Inflation sind nicht vorhersehbar (d. h. die höheren Preise stehen nicht im Verhältnis zur Höhe der erzeugten Inflation).4. Die Federal Reserve ist eine private Institution, die Bank eines Bankiers, und die größte Quelle der Inflation.5. Die Auswirkungen der Inflation der Federal Reserve haben 99% der Kaufkraft des US-Dollar vernichtet.Ob die US-Notenbank bei ihrem derzeitigen Bestreben, die Zinssätze zu erhöhen, eine Pause einlegt, einlenkt oder nicht, macht den Schaden nicht rückgängig, der durch die absichtliche Schaffung von Inflation seit mehr als einem Jahrhundert entstanden ist. Ihre Maßnahmen werden auch nicht die Risiken mindern, denen wir in Zukunft ausgesetzt sind. Früher oder später wird es zu katastrophalen finanziellen Ereignissen und wirtschaftlicher Verwüstung kommen. (siehe auch " Gold, Inflation, And The Federal Reserve ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 13. Juni 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.