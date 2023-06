Rob McEwen und Michael Meding über Kupfer, Gold und Entdollarisierung

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network mit Rob McEwen und Michael Meding über die Preisentwicklung von Kupfer und Gold, Aktien von Goldbergbauunternehmen und die so genannte Entdollarisierung.McEwen, der Chairman und Haupteigentümer von McEwen Mining, erklärt im Interview, dass er nach der jüngsten Konsolidierung mit einem neuerlichen Anstieg der Goldpreise rechne. Zwar würden Diskussionen über einen möglichen Rückgang der Zinssätze und der Inflation die Aufmerksamkeit von Gold ablenken, doch sei die Schuldenlast von Regierungen und Unternehmen weiterhin massiv.Hinzu komme die Problematik der Geldpolitik: "Und dann die monetäre Stimulierung. Die Welt wird immer noch von Liquidität überschwemmt, und die Leute fragen sich: 'Wohin mit meinem Geld?' Sie sehen, dass die Zentralbanken – und viele von ihnen sind Teil der BRICS-Gruppe, die Russland und China zusammengestellt haben – Gold kaufen, und zwar mit den Dollars, die sie in ihren Reserven halten. Ich denke, das wird sich noch öfters wiederholen. Es wird künftig mehr Turbulenzen auf dem Devisenmarkt geben," so McEwen.Vom zunehmend diskutierten Thema der Entdollarisierung werde das gelbe Metall ebenfalls profitieren. China und Russland und ihre Bemühungen, Transaktionen in Yuan und Rubel abzuwickeln sieht er an der Spitze dieses Übergangs. "Die Leute sagen sich: 'Warum soll ich den Dollar behalten, wenn ich auch andere Währungen verwenden kann? Ich werde davon abrücken.' Das ist es, was man beobachtet. Ich denke, es wird einige Zeit dauern, denn keine dieser Währungen hat die Liquidität, die der Dollar hat, aber es gibt eine eindeutige Tendenz in diese Richtung," erklärt der Geschäftsmann. Gold erhalte in dieser Entwicklung als neutrales Wertaufbewahrungsmittel mehr Zulauf.© Redaktion GoldSeiten.de