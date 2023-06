Silber macht Hoffnung

Quelle Chart: stock3

Nach dem zuletzt touchierten 50%ige-Fibonacci-Level - siehe dazu die vergangene Analyse vom 26. Mai - konnte der Silberpreis nahezu mustergültig in Richtung des Widerstandbands von 24,11 bis 24,63 USD vordringen. Hierbei erfolgte zunächst die Abweisung und heute sollte sich, im Kontext der FED-Sitzung in den USA sowie einer anzunehmenden Entscheidung beim Goldpreis, ein neuerlicher Impuls eröffnen können. Zieht Silber daher nochmals über 24,11 USD hinaus, erscheint eine weitere Performance über 24,63 USD hinaus denkbar. Diese Startbewegung folgend, dürften weitere Zugewinne in Richtung des Niveaus von 25,50 USD möglich werden.Sackt Silber hingegen unter 23,32 USD zurück, könnte sich doch noch der Bruch des Levels um 22,79 USD eröffnen. Diese gestartete Preisschwäche dürfte wiederum zu Anschlussverlusten bis 22,20 bzw. 21,70 USD führen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.