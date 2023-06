Michael Wilkerson über Gold und die wahren US-Inflationszahlen

Michelle Makori sprach für Kitco News kürzlich mit Michael Wilkerson über die offiziellen US-Inflationszahlen und die Augenwischerei von Staatsseite. Die Regierung täusche die Öffentlichkeit über die Inflation, erklärt der CEO und Gründer von Stormwall Advisors und Autor von 'Why America Matters: The Case for a New Exceptionalism'. Wilkerson ist überzeugt, dass der Verbraucherpreisindex des Bureau of Labor Statistics die Inflation nicht richtig wiedergibt: "Die Inflation ist zwei- bis dreimal so hoch wie der Verbraucherpreisindex in den Schlüsselkategorien Lebensmittel, Strom, Hochschulbildung und medizinische Versorgung."Der Finanzexperte stützt seine These auf Daten aus nichtstaatlichen Quellen wie der Brookings Institution und PricewaterhouseCoopers (PwC). So suggerieren die offiziellen VPI-Daten, dass die Gesundheitskosten in den letzten zehn Jahren um 2,6 Prozent pro Jahr gestiegen sind, während PwC davon ausgeht, dass sie seit 2006 um 7,6 Prozent pro Jahr zugenommen haben.Wilkerson prognostiziert, dass die am Verbraucherpreisindex gemessene Inflation bis Ende 2023 bis zu 12 Prozent erreichen könnte. Dies könnte auf monetäre und angebotsseitige Phänomene, insbesondere auf Ölpreisschocks, zurückzuführen sein: "Die eigentliche Triebkraft des Rückgangs [der Inflation] ... ist der Rückgang der Energie-, insbesondere der Gas- und Ölpreise", erklärt er. "Ich denke, wir werden wahrscheinlich eine Preisentwicklung erleben, die sich wieder auf das Niveau vom Jahresanfang zubewegt."Die US-Wirtschaft sei mit der Möglichkeit einer höheren Inflation, einer möglichen Rezession und weiteren Bankenzusammenbrüchen konfrontiert, glaubt Wilkerson. Dies spreche für eine gute Entwicklung der Goldpreise: "Ich bleibe bei meiner Überzeugung, dass Gold auf lange Sicht eine gute Performance haben wird. Wenn man an meiner Hypothese festhält, dass wir ab Herbst eine gewisse Bewegung im Energiesektor und eine gewisse Bewegung in der Inflation sehen werden, dann ist es meiner Meinung nach ein plausibles Szenario, dass Gold bis zum Jahresende wieder über 2.000 $ steigen könnte."© Redaktion GoldSeiten.de