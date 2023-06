Vergessen Sie das Gerede über den Untergang des Dollars  Joel Litman

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Joel Litman über das viel diskutierte Thema der Entdollarisierung.Der Gründer von Altimetry vertritt die Ansicht, dass der Dollar trotz der ständigen Spekulationen über Länder, die auf alternative Währungen umsteigen wollen, nicht wirklich in Gefahr ist, seinen Status als Weltreservewährung zu verlieren: "Das Gerede von der Entdollarisierung basiert auf anekdotischen und manchmal hoffnungsvollen Ideen, die nicht durch Daten untermauert sind." und weiter: "Der US-Dollar wird für die nächsten Jahrzehnte die Reservewährung bleiben, solange die Bill of Rights in Kraft bleibt."Litman glaubt, dass es, während die Federal Reserve ihre aggressive Zinserhöhungspolitik beibehält, für Anleger produktiver ist, sich auf die Vorbereitung ihrer Portfolios zu konzentrieren, als sich um den Status des Dollars zu sorgen. Er rechne zunächst nicht mit einer Rückkehr der Fed zu quantitativer Lockerung, allerdings erwarte er in jedem Fall eine Rezession in den USA.Anleger könnten laut Litmann trotz der anhaltenden Marktturbulenzen noch immer großartige Chancen in US-Aktien entdecken: "Ich denke, dass es in den nächsten zwei Jahren sehr unruhig und unbeständig sein wird, aber nicht so sehr, dass wir nicht investieren würden."© Redaktion GoldSeiten.de