Peter Grandich: Die wichtigsten bullischen Faktoren für Gold

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Peter Grandich von Peter Grandich & Co. über die Aussichten für Gold, die Rohstoffe Uran und Kupfer sowie über Junior-Bergbauaktien.Grandich sieht in den Goldkäufen der Zentralbanken und der Entdollarisierung zwei wichtige Trends, die das gelbe Metall in Zukunft weiter nach oben treiben dürften. Zum Bedeutungsverlust der US-Dollars erklärt er: "Das ist kein leeres Gerede – das ist kein Gerücht, sondern eine Tatsache. Es entwickelt sich, es geht jetzt schneller, als die meisten es für möglich hielten, und ich vermute, dass es so weitergehen wird. Das ist ein weiterer sehr langfristiger Aufwärtsfaktor für Gold".Der Finanzexperte ist zudem in Bezug auf Kupfer und Uran sehr optimistisch gestimmt. So seien die fundamentalen Argumente für Uran noch nie so gut gewesen wie heute. In Bezug auf Kupfer erklärt er, dass Rezessionssorgen und niedrigere Ölpreise dem Sektor zu schaffen machen. Die Geschichte der Elektrifizierung spreche aber nach wie vor für eine glänzende Zukunft des roten Metalls, auch wenn die Umstellung auf grüne Energie wahrscheinlich langsamer vonstatten gehen werde, als manche Leute erwarten. Fossile Brennstoffe sollte man entsprechend noch nicht ganz abschreiben.Bezüglich der Junior-Aktien erklärt Grandich, dass diese weiterhin mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert seien, darunter Einschränkungen bei der Vermarktung und Konkurrenz durch andere, trendigere Branchen wie Kryptowährungen. Er glaubt, dass die Metalle neue Höchststände erreichen und in den Finanznachrichten erwähnt werden müssten, um Anleger zurück in die Branche zu bringen.© Redaktion GoldSeiten.de