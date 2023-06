Desert Gold begrüßt Herrn Doug Engdahl in seinem Board of Directors

Surrey, 15. Juni 2023 - Desert Gold Ventures Inc. (das Unternehmen) (TSX.V: DAU, FWB: QXR2, OTCQB: DAUGF) freut sich, die Aufnahme von Herrn Doug Engdahl in das Board of Directors des Unternehmens bekannt zu geben.Herr Engdahl ist ausgebildeter Geologe und President & CEO der Axiom Group. Er hat sein Bachelorstudium (B.Sc.) in Geowissenschaften an der University of Saskatchewan abgeschlossen und an der University of Alberta den Geostatistik-Lehrgang Citation Program in Applied Geostatistics (CPAG) bei Clayton Deutsch absolviert. Als Experte für Geowissenschaften ist er Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan (APEGS) und der Engineers & Geoscientists British Columbia.Herr Engdahl war über 20 Jahre lang in leitender Funktion in diversen Unternehmen tätig und kann mehr als 15 Jahre geologische Erfahrung sowohl bei Startups als auch bei etablierten Großunternehmen des Explorations- und Bergbausektors in Nordamerika und Afrika vorweisen. Seine umfangreichen Erfahrungen im Bereich der Mineralexploration konzentrieren sich vor allem auf die Datenerfassung und -auswertung, die Bohrzielgenerierung und die Leitung von Bohrprogrammen sowie die Modellierung von Ressourcen und Minen mit Schwerpunkt auf Strukturgeologie und Ressourcenberechnungen. Darüber hinaus ist er ein zertifiziertes und praktizierendes Mitglied des Saskatchewan Mine Rescue Program. Abseits seiner geologischen Laufbahn ist er seit 7 Jahren als Gold Seal Volunteer Firefighter (freiwilliger Feuerwehrmann mit Goldsiegel) und Ersthelfer beim Warman Fire Department tätig.Jared Scharf, der CEO von Desert Gold, meint dazu: Wir freuen uns sehr, Herrn Engdahl als unabhängigen Director in unserem Board begrüßen zu dürfen. Doug ist mit seinem technischen Knowhow, seiner Praxiserfahrung in Afrika und seinen beachtlichen Kenntnissen des Kapitalmarkts für die fachliche Zusammensetzung unseres Boards eine willkommene Bereicherung. Ich freue mich schon sehr darauf, gemeinsam mit Herrn Engdahl an der weiteren Erschließung unseres SMSZ-Projekts (Senegal Mali Shear Zone Project) zu arbeiten.In Verbindung mit seiner Bestellung und im Einklang mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens hat Desert Gold Herrn Engdahl 600.000 Incentive-Optionen gewährt, die innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Ausgabedatum zum Stückpreis von 0,07 CAD ausgeübt werden können. Desert Gold Ventures Inc. ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, das das 440 km² große Projekt SMSZ im Westen von Mali kontrolliert, das nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen von 8,47 Millionen t mit einem Gehalt von 1,14 g/t Gold (insgesamt 310.300 oz) sowie vermutete Mineralressourcen von 20,7 Millionen t mit einem Gehalt von 1,16 g/t Gold (insgesamt 769.200 oz) enthält. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte das Unternehmensprofil www.SEDAR.com. Website: www.desertgold.cahttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70982/DesertGold_150623_DEPRCOM.001.jpegFür das BoardJared ScharfJared Scharf, President und CEOJared Scharf, President, CEO und DirectorE-Mail: info@desertgold.caDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, das Emissionsangebot abzuschließen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, das Emissionsangebot erfolgreich abzuschließen. Solche Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, unterliegen einer Reihe von Ungewissheiten und Risiken, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen Aussagen enthaltenen abweichen. Zu diesen Ungewissheiten und Risiken zählen unter anderem die Stärke der Kapitalmärkte, der Goldpreis, Betriebs-, Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken, das Ausmaß, in dem Mineralressourcenschätzungen die tatsächlichen Mineralressourcen widerspiegeln, das Ausmaß, in dem Faktoren vorliegen, die ein Mineralvorkommen wirtschaftlich rentabel machen würden, sowie die mit dem Bergbaubetrieb verbundenen Risiken und Gefahren. Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurden und unter www.sedar.com abrufbar sind, ausführlicher erörtert, und die Leser werden dringend gebeten, diese Unterlagen zu lesen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu nennen, warum die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Aussagen abweichen könnten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch auf Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen dieses Gesetzes vor.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 