Tearlach Resources: Gabriel wurde um 558 Acres auf günstiger Stratigraphie und Lithium-Geochemie erweitert

Vancouver, 15. Juni 2023 - Tearlach Resources Ltd. (TSXV: TEA) (OTC: TELHF) (FRANKFURT: V44) (Tearlach oder das Unternehmen) berichtet über die Erweiterung des Konzessionsgebiets Gabriel um 558 Acres (226 Hektar). Diese Erweiterung wurde durch die Absteckung von 37 unpatentierten Bergbauclaims auf öffentlichem, unter der Verwaltung des Bureau of Land Management (BLM) stehendem Land erzielt.- 37 Claims von 558 Acres (226 Hektar), die an das ursprüngliche Land des Konzessionsgebiets Gabriel grenzen.- Die günstige Formation Siebert unterzieht die Claims.- Die höchste Probe aus Oberflächengesteinssplittern ergab 840 ppm Lithium.Die 37 neu abgesteckten und beanspruchten Claims liegen vorwiegend in Section 22, Township 3 North und Range 42 East (Mount Diablo Base & Meridian), südlich des Hauptbereichs des ursprünglichen Gabriel-Claimblocks (siehe untenstehende Karte). Ein Großteil der Claims liegt innerhalb des Ein-Meilen-Bereichs des Interessensgebiets von Blackrock Silver Corp.Diese Claims überlagern Aufschlüsse der günstigen Formation Siebert, die die Lithiummineralisierung von Gabriel beherbergt. Geologen von TEA führten begrenzte geochemische Probenahmen von Oberflächengestein in dem Gebiet durch, ehe die 37 neuen Claims beansprucht wurden, und das höchste Probenergebnis lag bei 840 ppm Lithium.Tearlach wird weitere detaillierte Kartierung und Beprobung der neuen Claims durchführen, um festzulegen, ob Bohrungen im Rahmen des geplanten Bohrprogramms der Phase 2 auf Gabriel gerechtfertigt sind.Unser regionales Kartierungs- und Beprobungsprogramm hat erfolgreich zahlreiche Ziele bei der günstigen Formation Siebert sowie erhöhte Lithium-geochemikalische Werte identifiziert. Das Team hat die Claims in Section 22 aggressiv abgesteckt und beansprucht und damit die Landposition von Gabriel erweitert. Ich bin optimistisch, dass dieses Programm zu weiteren Landerwerbsgelegenheiten in der Umgebung von Tonopah führen wird, sagte David C. Flint (Director von Tearlach Resources Ltd.).Karte des erweiterten Konzessionsgebiets Gabrielhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70991/Tearlach_150623_DEPRCOM.001.jpegHerr David Flint, CPG bei AIPG., Director von Tearlach Resources Ltd. und President der Tochtergesellschaft Pan Am Lithium (Nevada) Corp sowie qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.Tearlach, ein Mitglied der TSX Venture 50, ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Fokus auf Erwerb, Exploration und Erschließung von Lithiumprojekten. Tearlach konzentriert sich insbesondere darauf, sein Vorzeigeprojekt Gabriel in Tonopah, Nevada, das an American Lithiums Lagerstätte TLC grenzt, voranzubringen und hat auf dem Konzessionsgebiet Gabriel 11 Bohrlöcher niedergebracht. Tearlach besitzt drei Lithium-Assets in Ontario: Final Frontier, Georgina Stairs und New Frontier. Final Frontier liegt neben und in der Nähe von Frontier Lithiums Lithiumlagerstätte PAK nördlich von Red Lake. Georgina Stairs liegt nordöstlich von Rock Tech Lithiums Lagerstätte Georgia Lake in der Nähe von Beardmore. Tearlach besitzt zwei Lithium-Assets in Quebec: das Projekt Rose-Fliszar-Muscovite in der James Bay Area und das Projekt Shelby neben und in der Nähe von Patriot Battery Metals Lithiumprojekt Corvette sowie Winsome Resources Lithiumprojekten Cancet und Adina. Tearlach besitzt außerdem das Konzessionsgebiet Savant, ein Gold-Silber-Kupfer-Konzessionsgebiet in der Explorationsphase, das im Nordwesten von Ontario liegt. Für weitere Informationen, Projekt-Updates und Hintergrundinformationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter info@tearlach.ca oder besuchen unsere Website www.tearlach.ca.IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS Tearlach Resources Ltd. Charles Ross, Chief Executive OfficerSuite 610 - 700 W. Pender StreetVancouver, BC, Kanada V6C 1G8Tel: 604-688-5007 Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen oder an Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "werden", "können", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen und die in diesem Zusammenhang getroffenen Annahmen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten des Unternehmens. Die Mineralexploration ist in hohem Maße spekulativ und durch mehrere bedeutende Risiken gekennzeichnet, die auch durch eine Kombination aus sorgfältiger Bewertung, Erfahrung und Wissen nicht ausgeschlossen werden können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Weder die TSX Venture Exchange noch der von ihr bereitgestellte Regulierungsdienst (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. 