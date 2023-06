Sturmzyklen

In der Wirtschaftswissenschaft sprechen wir oft von Zyklen. Die "Konjunkturtheorie" ist ein ganzes akademisches Teilgebiet, dessen Grundidee darin besteht, dass sich die Wirtschaftsgeschichte tatsächlich wiederholt. Natürlich nicht in allen Einzelheiten, aber als eine wiederkehrende Abfolge von Expansionen und Rezessionen. Allgemeiner ausgedrückt: Einige Historiker glauben, dass die menschliche Zivilisation Zyklen durchläuft. Oft stützen sie sich dabei auf die Tatsache, dass das Leben selbst ein Zyklus ist. Menschen werden geboren, wachsen auf, vermehren sich, werden alt und sterben. Dann tun ihre Kinder das Gleiche. Unser Lebenszyklus bringt andere Zyklen hervor.Letzte Woche habe ich über Krisen gesprochen und darüber, dass sie unangenehm sind, aber die Voraussetzungen für Wachstum schaffen. Ich habe festgestellt, dass dies auch in der Natur geschieht: Waldbrände räumen das Unterholz weg, damit neues Leben gedeihen kann. Zählen diese als "Zyklen"? Ich denke ja, aber sie sind weniger regelmäßig. Die Natur hat ein scheinbar größeres Zufallselement. Aber selbst in der Zufälligkeit scheint es "Regeln" zu geben.Der meistgelesene Artikel, den ich geschrieben habe, war " Sandhaufen ". Im Wesentlichen geht es um ein sehr wichtiges Buch von Mark Buchanan (Ubiquity: Why Catastrophes Happen), das zeigt, dass selbst Naturkatastrophen anscheinend "Machtgesetzen" unterliegen. Erdbeben, Waldbrände, Vulkane usw. treten häufig in kleinem Maßstab auf und seltener in großem Maßstab. Buchanan spricht über Forschungen zu computersimulierten Sandhaufen. Wenn Sie mit diesem Thema nicht vertraut sind, sollten Sie den obigen Artikel in Ruhe lesen, aber lassen Sie mich kurz ein paar Absätze zitieren:"Es gibt viele Feinheiten und Wendungen in der Geschichte... aber die grundlegende Botschaft ist, grob gesagt, einfach: Die eigentümliche und außergewöhnlich instabile Organisation des kritischen Zustands scheint in unserer Welt tatsächlich allgegenwärtig zu sein. Forscher haben in den letzten Jahren seine mathematischen Fingerabdrücke in der Funktionsweise all der bisher erwähnten Umwälzungen [Erdbeben, Umweltkatastrophen, Börsencrashs] gefunden, ebenso wie in der Ausbreitung von Epidemien, dem Aufflackern von Verkehrsstaus, den Mustern, nach denen Anweisungen von Managern an Arbeiter im Büro durchsickern, und in vielen anderen Dingen.Im Mittelpunkt unserer Geschichte steht also die Entdeckung, dass Netzwerke von Dingen aller Art - Atome, Moleküle, Arten, Menschen und sogar Ideen - eine ausgeprägte Tendenz haben, sich nach ähnlichen Mustern zu organisieren. Auf der Grundlage dieser Erkenntnis beginnen Wissenschaftler endlich zu ergründen, was sich hinter turbulenten Ereignissen aller Art verbirgt, und sie sehen Muster am Werk, wo sie sie nie zuvor gesehen haben...In diesem vereinfachten Rahmen des Sandhaufens weist das Potenzgesetz auch auf etwas anderes hin: die überraschende Schlussfolgerung, dass selbst die größten Ereignisse keine besonderen oder außergewöhnlichen Ursachen haben. Schließlich beginnt jede Lawine, ob groß oder klein, auf die gleiche Art und Weise: Ein einzelnes Korn fällt und macht den Haufen an einer Stelle nur ein wenig zu steil.Was eine Lawine viel größer macht als eine andere, hat nichts mit ihrer ursprünglichen Ursache zu tun und auch nichts mit einer besonderen Situation im Haufen, kurz bevor sie losgeht. Vielmehr hat es mit der stets instabilen Organisation des kritischen Zustands zu tun, die es dem nächsten Korn immer ermöglicht, eine Lawine von beliebiger Größe auszulösen."In dem viel kleineren Maßstab der menschlichen Geschichte sehen wir etwas, das wie ein Muster aussieht. Sind es Muster oder nur zufälliges Rauschen? Das ist nicht immer klar. Unser Gehirn kann das Chaos geordnet aussehen lassen. Aber es stimmt auch, dass Rauch typischerweise auf eine Art Feuer hinweist... und ich rieche eine Menge Rauch. Schauen wir uns ein paar mögliche Zyklen in der Geschichte der Menschheit an.In " Eine dringend benötigte Krise " habe ich einige der Kommentare von Neil Howe auf dem SIC-Abschlusspanel wiedergegeben. Neils Theorie der Zyklen besagt, dass wir uns in einer "Vierten Wende" befinden. Das wird wehtun, aber letztlich den Weg zu besseren Zeiten ebnen. Ich bin weithin bekannt als der "Durchwurstel"-Typ. Ich verkenne nicht die Schwere unserer Probleme oder den Schmerz, den sie verursachen werden, aber ich glaube auch, dass wir Lösungen finden werden. Diese Haltung missfällt sowohl den Optimisten als auch den Pessimisten, aber meiner Erfahrung nach hat sie sich in der Regel als richtig erwiesen.Zyklen sind der Grund, warum das Durchwursteln funktioniert. Wir haben sowohl gute als auch schlechte Zeiten, aber in der richtigen Reihenfolge. Jede Prognose, die nur positive oder nur negative Ergebnisse voraussagt, ist immer falsch. Wir erleben beides, eins nach dem anderen. Das eigentliche Geheimnis ist ihr Timing. Hier hilft der Rahmen von Neil Howe. Sein 80-Jahres-Zyklus lässt immer noch eine Menge Ungewissheit und viel Raum für Variationen, aber die Bande sind etwas fester. Vor ein paar Monaten habe ich den Mitgliedern von Over My Shoulder einen Auszug aus Neils kommendem Buch geschickt. Ich werde es ausführlicher besprechen, wenn es veröffentlicht wird, aber hier ist ein kleiner Vorgeschmack:"Wann hat Amerikas jüngste vierte Wende begonnen? Ich schätze, etwa 2008, mit dem Ausbruch der globalen Finanzkrise - so wie die vorherige Vierte Wende durch den großen Crash von 1929 ausgelöst wurde, etwa 80 Jahre zuvor. Vor 2008 war das alte Amerika der Dritten Wende zwar nicht gesund, aber es funktionierte noch. Mitte der 2000er Jahre lasen die meisten Wähler immer noch dieselben Nachrichten und vertrauten ihrer Regierung, die beiden Parteien stimmten immer noch über große Themen ab, der Kongress verabschiedete immer noch jährliche Haushaltspläne, und die meisten Familien blickten hoffnungsvoll in die Zukunft des Landes.Dann kamen die Weltwirtschaftskrise, der Aufstieg des Populismus und die Pandemie. Das waren drei Schläge, denen eine gesunde Demokratie hätte standhalten können, die aber unsere zum Einknicken und Nachgeben brachten und Säulen und Balken zum Vorschein brachten, die seit Jahrzehnten verrottet waren. Wann wird Amerikas vierte Wende enden? Nicht vor den frühen 2030er Jahren.Doch Vorsicht: Die Geschichte lehrt, dass die Nation vor ihrem Ende einen Phasenübergang durchlaufen und eine Stimmung nationaler Dringlichkeit erleben muss, die wahrscheinlich mit nationalen Konflikten einhergeht und mit früheren Vierten Wenden vergleichbar ist - der Zeit der Großen Depression und des Zweiten Weltkriegs, der Zeit des US-Bürgerkriegs oder der Zeit der Amerikanischen Revolution. Wenn sie vorbei ist, wird die alte amerikanische Republik verschwinden. Und eine neue amerikanische Republik, die noch nicht erkennbar ist, wird an ihre Stelle treten."Neil sagt dies mit großer Zuversicht, denn es handelt sich um einen Zyklus, der schon einmal stattgefunden hat und sich mindestens in den letzten 500 Jahren wiederholt hat, und zwar nicht nur in den USA. Und er ist nicht der Einzige, der das so sieht, auch wenn andere Leute andere Gründe für ihre Version der zyklischen Geschichte sehen.George Friedman hat eine etwas andere Zyklustheorie, die er in seinem Buch "The Storm Before the Calm" erläutert. Seiner Ansicht nach kommt es in den USA etwa alle 50 Jahre zu politischen Veränderungen und etwa alle 80 Jahre zu umfassenderen sozialen und institutionellen Veränderungen. Diese Zyklen reichen bis zur Gründung der Nation zurück. In diesem Jahrzehnt fallen sie zum ersten Mal zusammen, so dass wir uns in einer einzigartig turbulenten Zeit befinden. George hat seine Ansicht in einem Bericht vom April aktualisiert. Seiner Meinung nach beschleunigt die schiere Intensität unserer Spaltungen die Ereignisse."Betrachtet man die Geschichte, so fällt auf, dass in früheren Zyklen die sozialen Themen tendenziell etwas abflauten, bevor die wirtschaftlichen Themen die Oberhand gewannen. Im Jahr 1980, als wirtschaftliche Fragen dominierten, hatten die intensiven sozialen Fragen der Rassen- und Sexualkultur der 1970er Jahre etwas nachgelassen. Im Jahr 1932 verblassten die sozialen Aspekte mit dem Tod von Huey Long und dem Beginn der Weltwirtschaftskrise. Die Stärke des Ku-Klux-Klans ließ nach, und die sozialen Fragen im Zusammenhang mit der Einwanderung wichen den wirtschaftlichen Sorgen.