Kupfermarkt bereit für beispielloses Wachstum: Einblicke und Prognosen der Citigroup

Laut Citigroup könnte der Kupfermarkt in den kommenden Jahren einen "beispiellosen" Zufluss erleben, da Investoren versuchen, von dem erwarteten Wertanstieg des Metalls zu profitieren, der durch die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energien angetrieben wird. In einem Interview mit Bloomberg letzte Woche sagte Max Layton, Citis Managing Director for Commodities Research, dass er glaubt, dass jetzt ein idealer Zeitpunkt für Investoren ist, um zu kaufen, da der Kupferpreis aufgrund von globalen Rezessionssorgen noch gedämpft ist.Das rote Metall wird derzeit um 8.300 Dollar je Tonne gehandelt und liegt damit etwa 26% unter seinem Allzeithoch von fast 11.300 Dollar, das im Oktober 2021 erreicht wurde. Laut Layton könnte Kupfer bis 2025 einen Höchststand von 15.000 Dollar je Tonne erreichen, ein Sprung, der "den Ölbullenmarkt von 2008 wie ein Kinderspiel aussehen lassen würde".Die Citi wies auch darauf hin, dass Kupfer kurzfristig weiter fallen könnte, aber in den nächsten sechs bis 12 Monaten eine Erholung einsetzen könnte, da der Markt das massive Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage voll anerkennt, eine Lücke, die sich mit der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energien voraussichtlich noch vergrößern wird.Wie bereits erwähnt, benötigen Elektrofahrzeuge (EVs) bis zu dreimal mehr Kupfer als herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor (ICE). Dies stellt eine Herausforderung dar, da die Zahl der neu entdeckten Kupfervorkommen abnimmt und die Zeit, die von der Entdeckung bis zur Produktion benötigt wird, aufgrund steigender Kosten immer länger wird. Nach Angaben von S&P Global wurden von den 224 Kupfervorkommen, die zwischen 1990 und 2019 entdeckt wurden, nur 16 im letzten Jahrzehnt entdeckt.Unterdessen steigt der Absatz von Elektrofahrzeugen weiter an. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 10,5 Millionen E-Fahrzeuge verkauft, und die Prognosen von Bloomberg New Energy Finance (NEF) deuten darauf hin, dass diese Zahl bis 2026 auf rund 27 Millionen ansteigen könnte. Bloomberg prognostiziert, dass der weltweite Bestand an Verbrennungsmotoren bereits in zwei Jahren seinen Höhepunkt erreicht haben wird und der Markt dann hauptsächlich von Elektrofahrzeugen und in geringerem Maße von Hybridfahrzeugen dominiert wird. Bis 2030 könnten E-Fahrzeuge 44% aller Pkw-Verkäufe ausmachen, und bis 2040 könnten drei Viertel aller Fahrzeugverkäufe auf E-Fahrzeuge entfallen.Die Tesla-Aktie, die nach wie vor der weltweit größte Hersteller von Elektrofahrzeugen ist, hat seit Jahresbeginn 2023 um mehr als 100% zugelegt und ist damit nach NVIDIA (+166%) und Meta (120%) der drittbeste Wertentwickler im S&P 500. In der Tat haben sich die Aktien von Tesla nun vollständig von Oktober 2022 erholt (und noch einiges mehr), als CEO Elon Musk Twitter für 44 Milliarden Dollar kaufte. Dies löste bei den Anlegern Bedenken aus, ob Musk in der Lage sei, den Elektroautohersteller zu führen und gleichzeitig ein neues, zeitintensives Projekt zu übernehmen, ganz zu schweigen von der Jonglage mit SpaceX.Am Freitag sind die Aktien von Tesla den 12. Tag in Folge gestiegen und haben damit eine bemerkenswerte Siegesserie hingelegt, wie wir sie seit Januar 2021 nicht mehr gesehen haben. Der in Austin ansässige Automobilhersteller erhielt letzte Woche einen enormen Auftrieb, nachdem er bekannt gab, dass sein beliebtes Model 3 nun für eine Steuergutschrift von 7.500 US-Dollar für Elektroautos qualifiziert ist. Das bedeutet, dass in Kalifornien, das einen eigenen Steuernachlass von 7.500 Dollar für den Kauf eines Elektroautos gewährt, ein brandneues Tesla Model S billiger ist als ein Toyota Camry.Um sich für die US-Steuergutschrift zu qualifizieren, musste Tesla gemäß dem im August 2022 in Kraft getretenen Inflationsbekämpfungsgesetz (Inflation Reduction Act, IRA) Änderungen bei der Beschaffung von Materialien für seine Batterien vornehmen. Das IRA schreibt vor, dass 40% der Materialien und Komponenten für Elektrofahrzeugbatterien in den USA oder in einem Land, das ein Freihandelsabkommen mit den USA geschlossen hat, gewonnen oder verarbeitet werden müssen. Dieser Schwellenwert für die Herstellung wird jährlich erhöht, und bis 2027 müssen 80% der Batterie in den USA oder einem Partnerland hergestellt werden, um die volle Steuervergünstigung zu erhalten.Die Tesla-Aktie profitierte auch von der Ankündigung vom vergangenen Donnerstag, dass Fahrer von Elektroautos des Konkurrenten General Motors (GM) ab dem nächsten Jahr das nordamerikanische Supercharger-Netzwerk von Tesla nutzen können. Die Vereinbarung verschafft GM-Kunden nicht nur Zugang zu zusätzlichen 12.000 Ladestationen auf dem gesamten Kontinent, sondern vergrößert auch Teslas Marktanteil an der wichtigen Ladeinfrastruktur erheblich.Berichten zufolge traf sich Musk letzten Monat virtuell mit L. Oyun-Erdene, dem Premierminister der Mongolei. Die Einzelheiten des Gesprächs wurden nicht bekannt gegeben, aber es ist erwähnenswert, dass die Mongolei ein kupferreiches Land ist, in dem sich die viertgrößte Kupfermine der Welt befindet, die gemeinsam von Rio Tinto und der mongolischen Regierung betrieben wird.Im Mai gab Rio Tinto bekannt, dass die Produktion in der Mine, die 1,3 Kilometer unter der Wüste Gobi liegt, endlich aufgenommen wurde. Mit dem Zugang zu diesem Kupfer plant Tesla vielleicht den Bau einer Metallverarbeitungsfabrik in der Mongolei? Das würde Sinn machen, da das Unternehmen eine Fabrik in Shanghai, China, unterhält.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 12. September 2023 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.