Schuldenerlass: das neue Allheilmittel?

Es gibt eindeutig einen gemeinsamen Nenner bei der Art von "Lösungen", die sich der Staat ausdenkt, um mit den Problemen fertig zu werden, die er verursacht hat (und das sind die meisten Probleme). Diese Lösungen sind nicht nur schlimmer als die eigentlichen Probleme, sie sind auch immer extrem vereinfachend und reduktionistisch, und berücksichtigen nie etwas anderes als die politische "Optik" und den populistischen Wert jeder neuen Maßnahme oder jedes neuen Gesetzestextes. Es gibt keine Überlegungen zu den Auswirkungen in der Zukunft, zu dem Preis, den die Bevölkerung als Ganzes zu zahlen hätte, oder zu den Auswirkungen auf die Gesellschaft selbst.In den letzten Jahren haben wir diese Art von eklatanter Verantwortungslosigkeit und Rücksichtslosigkeit nach der Krise von 2008 gesehen, als alle westlichen Regierungen und ihre Zentralbanken QE und ZIRP & NIRP als Wundermittel annahmen, trotz der offensichtlichen und völlig vorhersehbaren toxischen Folgen, die dies hatte. Gleiches gilt für die COVID-Krise und die beispiellose Druck- und Ausgabenwelle, die sie lostraten, um die Ergebnisse ihrer eigenen Lockdown- und Shutdown-Politik zu bekämpfen.Und jetzt greifen sie, um die offensichtlichen Folgen all dessen zu bewältigen, nämlich Inflation und eine globale Lebenskostenkrise, wieder einmal zu "einfachen Lösungen", zu populistischen Taktiken, die nur dazu dienen, die Öffentlichkeit zu beruhigen, aber keines der Kernprobleme wirklich lösen.In den USA gab es den "Inflation Reduction Act", bei dem es sich im Grunde um ein Ausgabenpaket handelte, das die Wirtschaft mit noch mehr Geld flutete. In Europa griffen die Regierungen auf neue Subventionen zurück und verteilten mehr Geld, genau wie während der Corona-Krise, denn was könnte sonst helfen, höhere Preise einzudämmen, als den Menschen Geld zu geben, damit sie die Preise noch höher treiben?Es kommt vielleicht nicht ganz überraschend, aber keine dieser Maßnahmen hat geholfen – im Gegenteil, sie haben die Lage noch verschlimmert. Jetzt, da die Preise noch immer zahllose arbeitende Haushalte an den Rand des Abgrunds treiben und die Gehälter durch Lebensmittelkäufe, Mieten und Energiekosten aufgezehrt werden, ist ein beunruhigend großer Teil der Bevölkerung gezwungen, Kredite aufzunehmen.In den USA hat die Verschuldung der Verbraucher im Mai zum ersten Mal die Marke von 17 Billionen Dollar überschritten. Fortune schrieb dazu: "Die gesamten Kreditkartenschulden blieben im ersten Quartal mit 986 Milliarden Dollar unverändert. Das mag zwar gut klingen, ist aber eigentlich ein beunruhigendes Zeichen der Zeit. Nachdem die Verbraucher über die Feiertage Kreditkartenschulden für Geschenke und Feste angehäuft haben, verbringen sie üblicherweise die ersten Monate des neuen Jahres damit, diese Schulden wieder abzutragen. Doch im Jahr 2023 war dies nicht der Fall. Andere Forderungen, darunter Kreditkarten und andere Verbraucherkredite, stiegen ebenfalls um 5 Milliarden Dollar.Einige Experten sind der Meinung, dass dies zeigt, dass der Durchschnittsbürger auf Kredite angewiesen ist, um seine täglichen Ausgaben zu decken, die aufgrund der galoppierenden Inflation ebenfalls Rekordhöhen erreicht haben. Die Zahl der Personen, die mit ihren Kreditkartenzahlungen mehr als 30 Tage im Rückstand sind, ist ebenfalls gestiegen. Und etwa 4,57% der Kreditkartenschulden gingen im letzten Quartal in einen "ernsthaften Zahlungsverzug" über, was bedeutet, dass die Karteninhaber mehr als 90 Tage im Verzug waren. Das stellt gegenüber den 3,04% im ersten Quartal 2022 einen Anstieg dar."Was kann man angesichts des immer größer werdenden Drucks und der Verlangsamung der Realwirtschaft tun, um normale Haushalte zu unterstützen und eine wirtschaftliche Katastrophe abzuwenden, die sich sehr vorhersehbar in eine sozialpolitische Katastrophe verwandeln wird?Im Grunde passiert ja nichts, wenn die Staatsfinanzen in Schieflage geraten oder große Banken pleite gehen – der Nachrichtenkreislauf geht einfach zur nächsten "wichtigen Geschichte" über, und die Menschen vergessen es schließlich (auch wenn das bloße Leugnen die Probleme nicht wirklich verschwinden lässt). Wenn aber eine wachsende Zahl von Haushalten, die wirklich arbeiten, praktische Schwierigkeiten hat, Essen auf den Tisch zu bringen, sieht die Sache schon ganz anders aus. Die Wut macht sich schnell breit, und die Politiker wissen das sehr gut und fürchten es zu Recht.Offensichtlich können sie zu diesem Zeitpunkt keine realistisch hilfreiche Lösung anwenden. Es wäre politisch nicht überlebensfähig, die Ausgaben zu kürzen, Angestellte des öffentlichen Sektors zu entlassen und unnötige und verschwenderische Regierungsprogramme zu streichen. Die Steuern (noch mehr) zu erhöhen, wäre ebenfalls Karriereselbstmord. Was sie jedoch tun können, ist, wieder einmal die völlig kurzsichtige, rücksichtslose und wahnwitzige Art und Weise zu wählen, echte Probleme zu lösen. Wenn die Öffentlichkeit zu viele Schulden hat, warum diese nicht einfach streichen?Es mag lächerlich klingen, aber viele andere Dinge klangen auch lächerlich, bis sie tatsächlich in Kraft traten und zur "neuen Normalität" wurden. Der Erlass von Studentenkrediten durch die Biden-Regierung ist ein politisch sinnvoller, aber auch sehr gefährlicher Präzedenzfall. Noch vor wenigen Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass eine Regierung die Steuerzahler zwingen würde, für die Folgen der persönlichen Entscheidungen eines Teils der Bevölkerung aufzukommen.Das ist eine moralisch obszöne Idee und eine direkte Beleidigung all derjenigen, die sich für weniger privilegierte oder hoch angesehene Berufe entschieden haben, um Studienkredite zu vermeiden, oder die jahrelang gespart und Opfer gebracht haben, um ihre Studienschulden abzubezahlen. Dies ist nicht nur eine Umverteilung des Reichtums, sondern auch eine Umverteilung der persönlichen Verantwortung.Angesichts der extremen Situation, mit der die meisten westlichen Regierungen heute konfrontiert sind, könnten extreme Maßnahmen jedoch sehr wohl der einzige Weg sein. Die Tatsache, dass eine "Lösungs"-Idee einfach lächerlich, schlichtweg destruktiv und eindeutig kontraproduktiv ist, wird ihrer Umsetzung wahrscheinlich nicht im Wege stehen – das hat sie noch nie getan.© Claudio GrassDieser Artikel wurde am 09.06.2023 auf claudiograss.ch veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.