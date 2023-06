Türken im Goldrausch, Zentralbanker verhaftet, Cyberangriff?!

Mark Rutte, Ministerpräsident der Niederlande, scheint bei Klaus Schwab hoch im Kurs zu stehen. In mehreren im Netz kursierenden Schreiben wird der Fortschritt der Niederlande beim Great Reset gelobt.Die türkische Zentralbank verkauft Gold. Nach Daten des WGC wurden in den letzten Monaten 159 t abgestoßen, so daß der Bestand per Ende Mai auf 428 t sank. Die Ursache ist kein Sinneswandel, sondern die dramatische Goldnachfrage der Bevölkerung, um sich vor der ausufernden Inflation zu schützen. Goldimporte aus dem Ausland hätten die Lira noch weiter geschwächt, also gibt man lieber eigene Bestände ab.In Nigeria wird der Gouverneur der Zentralbank verhaftet, der maßgeblich die CBDC eNaira in Umlauf zwingen wollte und für Bargeldrestriktionen und große wirtschaftliche Probleme verantwortlich war.US-Behörden und Unternehmen werden Ziel eines Cyberangriffs, spannender ist jedoch die Drohung von KillNet, das europäische Bankensystem lahmzulegen. Auch Klaus Schwab warnte vor wenigen Jahren vor einem gigantischen Cyberangriff.Israel will erstmals Panzer ans Ausland verkaufen. Ein Käufer soll Zypern sein, das im Gegenzug T80 an die Ukraine abgeben will.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)