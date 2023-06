Die Shanghai International Gold Exchange und ihre Rolle bei der Entdollarisierung

Dieser Artikel ist eine Einführung in den chinesischen Goldmarkt, genauer gesagt in die Shanghai International Gold Exchange (SGEI). Die SGEI erleichtert den "Offshore"-Goldhandel in Renminbi und kann eine entscheidende Rolle bei der Entdollarisierung spielen, da sie es Ländern ermöglicht, Renminbi als Handelswährung zu verwenden, die in Gold umgewandelt werden kann, ohne die chinesische Zahlungsbilanz zu beeinträchtigen. Die Entdollarisierung kann durch die Verwendung von Yuan zur Abwicklung des internationalen Handels und die Lagerung von Überschüssen in Gold über die SGEI erreicht werden.Auf dem chinesischen Goldmarkt können zwei Kreisläufe unterschieden werden. Vereinfacht gesagt gibt es den Goldhandel auf dem Inlandsmarkt und in den Freihandelszonen (FTZ). Der Inlandsmarkt ist von den Freihandelszonen und dem Rest der Welt durch die chinesische Zentralbank, die People's Bank of China (PBoC), getrennt, die den Import in den und den Export aus dem Inlandsmarkt kontrolliert. Der Goldimport und -export zwischen den Freihandelszonen und dem Rest der Welt wird nicht von der PBoC geregelt. Die DAWI befindet sich in der Freihandelszone Shanghai (SFTZ), um den internationalen Goldhandel in Renminbi zu fördern.Untersuchen wir zunächst den chinesischen Goldmarkt mit der Shanghai Gold Exchange (SGE) als Kernstück, bevor wir uns mit den Besonderheiten der SGEI befassen. Vor 2002 war die PBoC der wichtigste Händler auf dem chinesischen Goldmarkt. Mit der Einführung der Shanghai Gold Exchange (SGE) im Jahr 2002 wurde der Markt allmählich liberalisiert und übernahm die Preisfestsetzung und Goldzuteilung von der Zentralbank. Bis 2007 war die Liberalisierung abgeschlossen, da zu diesem Zeitpunkt der größte Teil des Großhandelsangebots und der Nachfrage über die SGE abgewickelt wurde.Gesetze und steuerliche Anreize lenken das meiste Angebot - Minenproduktion, Importe und recyceltes Gold - in Richtung SGE, das aus Liquiditätsgründen automatisch die meiste Nachfrage auf sich zieht. Die SGE verfügt über eine eigene Integritätskette, d. h. nur zertifizierte Scheideanstalten können Goldbarren in die Tresore der SGE einladen. Um zu gewährleisten, dass das gesamte Metall in den Tresoren der SGE die richtige Qualität hat, dürfen Barren, die aus den Tresoren entnommen werden, erst wieder eingelagert werden, nachdem sie von einer zertifizierten Scheideanstalt umgeschmolzen wurden.Jeden Monat veröffentlicht die SGE die Menge des aus ihren Tresoren entnommenen Goldes, die als Großhandelsnachfrage interpretiert werden kann. Aus dem Regelwerk der SGE: Goldbarren werden nicht mehr in einem zertifizierten [SGE-]Tresor angenommen, sobald sie von einem Mitglied oder Kunden entnommen wurden.Die Einfuhr in den und die Ausfuhr aus dem Inlandsmarkt wird als "allgemeiner Handel" bezeichnet und im Falle von Gold von der PBoC kontrolliert. Etwa zwanzig Unternehmen sind zum Import und Export von Standardgold* berechtigt, aber für jede Charge benötigen sie eine neue Lizenz der PBoC. Da die chinesische Regierung die Politik verfolgt, Gold im Volk zu lagern, um die wirtschaftliche Sicherheit Chinas zu stärken, ist die Einfuhr in der Regel nicht beschränkt, während die Ausfuhr mehr oder weniger verboten ist. Panda-Münzen zum Beispiel dürfen aus dem Inland exportiert werden, aber das war's dann auch schon.Seit 2004 können in Festlandchina ansässige Schmuckhersteller und ähnliche Unternehmen ihre Produkte im Rahmen des "verarbeitenden Gewerbes" ins Ausland verkaufen. Für den verarbeitenden Handel ist keine PBoC-Lizenz erforderlich; in diesem Rahmen können Unternehmen Gold frei in die Freihandelszonen einführen und aus ihnen ausführen. Ein Verarbeiter kann Rohstoffe in eine Freihandelszone einführen, Produkte herstellen und die fertigen Waren exportieren. Selbstverständlich benötigt jedes Unternehmen, das Gold aus einer Freihandelszone auf den heimischen Markt einführen möchte, eine Genehmigung der PBoC.Um die Finanzmärkte Chinas langsam zu öffnen, die Verbindung zwischen dem internationalen Goldmarkt und dem chinesischen Inlandsmarkt zu verbessern und die Internationalisierung des Renminbi voranzutreiben, wurde die SGEI 2014 in der SFTZ gegründet. Das SGE wird oft als Main Board (MB) und das SGEI als International Board (IB) bezeichnet. Die SGEI befindet sich vollständig im Besitz der SGE (im Folgenden: die Börse).Sowohl ausländische als auch chinesische Bürger können an der Börse sowohl MB- als auch IB-Goldkontrakte handeln. Ausländer können jedoch nur Gold in und aus IB-Tresoren in der SFTZ ein- und auslagern, während in China ansässige Personen nur Gold in und aus MB-Tresoren auf dem Inlandsmarkt ein- und auslagern können. Die Ausnahme ist, dass diejenigen, die berechtigt sind, Gold im Rahmen des allgemeinen Handels einzuführen, Gold aus IB-Tresoren auf dem Inlandsmarkt verkaufen können**. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Privilegien, die Händler in Bezug auf MB- und IB-Verträge haben.