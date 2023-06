Technische Marktanalyse vom 18.06.2023: Gold, Rohöl, Euro

Quelle: ProRealTime.com

Nach dem Erreichen des Rekordhochs musste Gold zunächst deutliche Abgaben verkraften. Im Bereich von rund 1.930 USD hat sich nun eine Unterstützung etabliert, die in den vergangenen Wochen erfolgreich verteidigt werden konnte. Ein Sprungbrett für eine neue Anstiegsbewegung stellt diese Unterstützung aber auch noch nicht dar. Das Edelmetall tritt derzeit technische betrachtet auf der Stelle. Die Indikatoren bewegen sich entsprechend im neutralen Bereich. Anzeichen, dass sich diese Situation in der kommenden Woche ändert, gibt es derzeit nicht.Nachdem Öl zuletzt wieder etwas unter Druck gekommen war, konnte sich der Preis in der vergangenen Woche etwas erholen. Diese Erholung war von den Indikatoren unterstützt worden. In der kommenden Woche wird es spannend zu beobachten, ob der neue kleine Widerstand überwunden werden kann. Die Indikatoren laufen noch nach oben und würden ein solches Vorhaben derzeit nicht bremsen. Der übergeordnete Abwärtstrend ist aber weiterhin intakt.Der Euro konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen und ist bis in den Bereich des Tops vom Februar gelaufen. Am Freitag konnten die Zugewinne nicht ganz gehalten werden und die letzten Tops wurden nicht erreicht. Die übergeordnete obere Abwärtstrendkanalbegrenzung dürfte zunächst kein Thema sein. Die Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich und dürften kurzfristig Verkaufssignale generieren. Daher ist eher mit einem Rückgang zu rechnen.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.