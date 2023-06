Kitco-Umfrage: Goldstimmung verhalten

Die wöchentliche Goldumfrage von Kitco News zeigt, dass sowohl die Analysten an der Wall Street als auch die Privatanleger an der Main Street nicht eindeutig von Gold überzeugt sind. Der Markt verdaue weiterhin die jüngste geldpolitische Entscheidung der Federal Reserve, die Zinssätze unverändert zu belassen, heißt es. Zwei weitere Zinserhöhungen im Laufe dieses Jahres wurden jedoch in Aussicht gestellt.Vergangene Woche nahmen 24 Wall-Street-Analysten an der Kitco News Gold Survey teil. Von den Teilnehmern äußerten sich zehn Analysten, d. h. 42%, in Bezug auf Gold auf kurze Sicht optimistisch. Gleichzeitig waren fünf Analysten bzw. 21% für die nächste Woche skeptisch, und neun Analysten bzw. 38% sahen die Preise seitwärts tendieren.Weiterhin wurden 487 Stimmen in Online-Umfragen abgegeben. 258 Teilnehmer bzw. 52% gingen davon aus, dass der Goldpreis in der nächsten Woche steigen würde. Weitere 126 bzw. 26% sprachen sich für einen niedrigeren Preis aus, während 103 Teilnehmer bzw. 21% sich kurzfristig neutral äußerten.© Redaktion GoldSeiten.de