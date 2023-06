Für Gold steht eine größere Bewegung an  Everett Millman

Der Edelmetallexperte Everett Millman von Gainesville Coins erklärte gegenüber Kitco News jüngst, dass der Goldpreis nach wochenlanger Seitwärtsbewegung bereit für eine größere Bewegung sei.Allerdings könnte diese Bewegung in beide Richtungen gehen. "Der Goldpreis hat sich lange genug seitwärts bewegt, so dass eine größere Bewegung in die eine oder andere Richtung fällig ist – ein erneuter Test der 1.880 $-Marke oder ein Wiederanstieg auf etwa 2.000 $", so Millman.Die Fed hatte am Mittwoch an den Märkten mit ihrer Zinserhöhungspause und dem Versprechen von zwei weiteren Zinserhöhungen für Verwirrung gesorgt. "Was die Fed tat, war neutral für Gold. Eine Pause ist gut für Gold. Aber es war die hawkishste Pause, die wir bekommen konnten. Und deshalb hat sich der Goldpreis seitwärts bewegt", erklärte Millman.Es bestehe immer noch das Risiko eines erheblichen Ausverkaufs auf dem Goldmarkt, denn das wäre symmetrisch zu dem, was in den letzten zwei Jahren geschah, als der Goldpreis 2.000 $ erreichte, meint der Analyst: "Die nächste wahrscheinliche Entwicklung für Gold ist eine Abwärtsbewegung."In Bezug auf die Goldkäufe der Zentralbanken, die sich im zweiten Quartal verlangsamt haben, erklärt Millman: "Auch wenn sie sich ziemlich verlangsamt haben."Die Umfrage des World Gold Council ergab, dass eine von vier Zentralbanken plant, weiterhin Gold zu kaufen. Sie kaufen in großen Mengen, und Gold wird darauf reagieren, was die Zentralbanken tun."© Redaktion GoldSeiten.de