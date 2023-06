VanEck: Neue Preisbasis für Gold, Rekordhochs in Reichweite

Wie Kitco News berichtet, rechnet VanEck mit neuen Rekordhochs der Goldpreise. Gold habe bei 1.900 $ eine neue Basis gebildet, und wenn diese weiterhin Bestand habe, seien Rekordwerte in Reichweite.Der Goldpreis habe gerade mehr Zeit über 1.900 $ je Unze verbracht als jemals zuvor, habe eine neue Basis gebildet und liege im bisherigen Jahresdurchschnitt bei 1.933 $ je Unze, erklärt der stellvertretende Portfoliomanager von VanEck, Imaru Casanova."Gold zeigt sich trotz eines starken Aktienmarktes und der jüngsten Stärke des US-Dollars widerstandsfähig", schrieb Casanova in einem Bericht vom Donnerstag. "Die Abflüsse bei den börsengehandelten Goldprodukten haben in diesem Jahr nachgelassen, wobei die Nettozuflüsse, wenn auch gering, zu einem Anstieg der Bestände um 0,38% im bisherigen Jahresverlauf geführt haben."Die Allzeithochs seien für Gold in Reichweite, da die Federal Reserve ihren aggressivsten Straffungszyklus seit Jahrzehnten beendet: "Das Allzeithoch von 2.075 $ pro Unze scheint unserer Ansicht nach in Reichweite zu sein", so Casanova. "Wir sehen ein makroökonomisches Umfeld, das Gold auf längere Sicht weiterhin unterstützt."© Redaktion GoldSeiten.de