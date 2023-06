Josh Crumb über Volatilität am Rohstoffmarkt

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Josh Crumb über die Situation am Rohstoffmarkt.Der Gründer und CEO von Abaxx Technologies vertritt die Ansicht, dass ein kritischer Moment auf dem Markt erreicht wurde, der eine längere Periode erhöhter Volatilität aufgrund von Versorgungsengpässen auf dem globalen Rohstoffmarkt signalisiere: "Wir befinden uns an einem sehr interessanten makroökonomischen Wendepunkt, an dem es eine Menge Ungewissheit [mit] Inflation und Deflation gibt. Dieser Übergang zu dem, was meiner Meinung nach ein mittel- oder sogar langfristiger Angebotsschock im Rohstoffbereich sein wird, der eine strukturell höhere Inflation bedeutet, bringt Volatilität mit sich."Crumb erklärt, dass unzureichende Investitionen in die Rohstoffinfrastruktur ein wichtiger Faktor seien, der zum Ungleichgewicht des Angebots in diesem Sektor beitrage: "Die Investitionen in die globale Energieinfrastruktur sind von etwa 2 Billionen Dollar pro Jahr auf etwa 1,5 Billionen Dollar gesunken, und die Nachfrage ist nicht zurückgegangen. Sie steigt sogar noch an".Er Investoren, die Edelmetalle als sichere Anlage erwägen, mit Preisschwankungen zu rechnen, wenn sich die Marktturbulenzen fortsetzen: "Wir befinden uns jetzt in einem Umfeld, an das die Anleger noch nicht so lange gewöhnt sind. Wir werden eine Phase erhöhter Volatilität erleben. Der Goldpreis spiegelt das wider."© Redaktion GoldSeiten.de