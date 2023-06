Bitcoin  Neue Fantasie trotz Sommerflaute und Unsicherheiten

Bitcoin vs. Ethereum vs. Altcoins in USD seit Jahresanfang, vom 17. Juni 2023. Quelle: Tradingview

Bitcoin in USD, Wochenchart vom 17. Juni 2023. Quelle: Tradingview

Mit Kursen von knapp 31.000 USD erreichte die Erholungsrally beim Bitcoin am 14 .April bislang ihren Hochpunkt. Damit steht in der Spitze eine Kursverdoppelung innerhalb von fünf Monaten zu Buche. Unsere ersten beiden Kursziele bei 25.000 USD und 30.000 USD wurden abgearbeitet.Seit Mitte April driftete der Bitcoin jedoch immer weiter in eine zähe Konsolidierung hinein, die im Tief bereits Kurse um 24.750 USD bzw. einen Abschlag von über 20% mit sich brachte. Im Zuge dieser Korrektur verkleinerte sich auch die Marktkapitalisierung des gesamten Krypto-Sektors von 1,26 Bio. USD auf 1,02 Bio USD um rund 19%. Da die Kurse der meisten Altcoins in den letzten Wochen stark unter Druck geraten sind, ist die Bitcoin-Dominanz zuletzt mittlerweile bis auf 48% angestiegen.In den letzten zwei Tagen melden sich die Bitcoin-Bullen allerdings zurück. Mit einer scharfen Erholungsbewegung trieben sie die Notierungen in der Spitze bereits um rund 8,2% zurück bis auf rund 26.850 USD. Eine nachhaltige Trendwende ist das zwar noch nicht, aber immerhin ein eindeutiges Lebenszeichen.Hintergrund für den Anstieg dürfte die Meldung gewesen sein, wonach der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock einen Antrag für einen börsengehandelten Indexfonds auf den Bitcoin ("Spot-Bitcoin-ETF") bei der US-Aufsichtsbehörde SEC eingereicht hat. Ob die SEC die benötigte Genehmigung dieses Mal erteilen wird, ist äußerst unsicher, denn in der Vergangenheit stießen jeglicher Bitcoin-ETF Anträge auf erheblichen Widerstand und Bedenken seitens der Aufsichtsbehörden. Sollte die SEC bei Blackrock tatsächlich einlenken, könnte eine Flut an Bitcoin-ETF Produkten auf den Markt kommen.Insgesamt ist die Kursentwicklung seit Jahresbeginn sowohl beim Bitcoin (+60%) als auch bei Ethereum (+46%) klar positiv. Die Altcoins hingegen haben zwischenzeitlich auf Grund des kommenden Delistings auf der Handelsplattform Robin Hood fast alle Gewinne wieder abgegeben (+7,59%). Gold kommt auf ein Plus von 6,4%. Der Silberpreis ist mit einem Plus von 0,82% in diesem Jahr bislang kaum vorangekommen.Während die SEC um Garry Gensler die großen Krypto-Börsen wie Coinbase und Binance in den letzten Wochen immer schärfer attackierte, fehlte dem Sektor das Momentum und ein positiver Aufhänger. Schon vor der eigentlichen Sommerflaute hing der Sektor aufgrund der hohen Unsicherheit deutlich durch. Durch den Blackrock-Antrag auf einen Bitcoin-ETF könnte nun aber wieder Musik in den Sektor kommen, denn ein Bitcoin Spot ETF dürfte signifikante neue Mittelzuflüsse bzw. Kaufnachfrage mit sich bringen.Ausgehend von seinem Tiefpunkt am 21. November bei 15.479 USD hatte sich der Bitcoin bis zum 14. April insgesamt recht schwunghaft erholen können. Bei 31.000 USD ging den Bullen jedoch die Puste aus, während sich die Krypto-Spekulanten gleichzeitig der Meme-Coin-Hysterie um Pepe und Co. hemmungslos hingaben. Rückblickend ein untrügliches Zeichen für das nahende Ende der ersten Erholungswelle und ein Hochpunkt.Zwischenzeitlich ist der Bitcoin zwar um 20,2% bis auf 24.750 USD zurückgekommen, eine Panik oder eine scharfe Abwärtswelle waren dabei jedoch Mangelware. Vielmehr rutschten die Notierungen zwei Monate lang zäh und eher gemächlich gen Süden. Der Abwärtstrend ist allerdings intakt. Zuletzt konnte die psychologische Marke von 25.000 USD zusammen mit der mittlere Trendlinie des großen übergeordneten Aufwärtstrendkanals die Bären zumindest vorläufig stoppen.Der Blick auf die Wochen-Stochastik liefert jedoch weiterhin ein etabliertes Verkaufssignal und der Oszillator hätte noch jede Menge Luft nach unten bis zur überverkauften Zone. Somit liegt die nächste starke Unterstützung auf dem Wochenchart wohl erst am unteren Bollinger Band (21.352 USD) sowie an der Unterkante des Aufwärtstrendkanals (aktuell ca. 21.460 USD) der letzten acht Monate.Zusammengefasst ist der Wochenchart bärisch und ein mittelfristiger Rückfall bis in den Bereich zwischen ca. 21.750 und 22.250 USD muss nach wie vor eingeplant werden.