Cullinan Metals erwirbt Lithiumkonzessionsgebiet Wakeman Lake

Vancouver, 19. Juni 2023 - Cullinan Metals Corp. (CSE: CMT) (OTCQB: CMTNF) (FWB: 7KO) (Cullinan oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Optionsvereinbarung (die Vereinbarung) unterzeichnet hat, die den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am äußerst viel versprechenden Lithiumkonzessionsgebiet Wakeman Lake (das Konzessionsgebiet) im Nordwesten Ontarios vorsieht. Das Konzessionsgebiet besteht aus 8 Mineralclaims, die sich über etwa 7.900 Acres erstrecken.Das Konzessionsgebiet liegt etwa 100 km östlich von Red Lake im Bergbaurevier Red Lake im Nordwesten von Ontario und wird vom Allison Lake-Batholith unterlagert, dem größten bekannten ertragreichen, peraluminösen Granitkörper im Nordwesten von Ontario. Eine Probe, die bei Wakeman Lake entnommen wurde, wies Spessartin auf, eine Granatart, die als Indikator für LCT-Pegmatite dient. Auf diese Probe, die von F.W. Breaks, J.B. Selway und A.G. Tindal entnommen wurde, wird im Open File Report 6099 des Ontario Geological Survey verwiesen. Zugang zum Konzessionsgebiet besteht über mehrere Forststraßen in der Region.Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat Cullinan das Recht, durch Barzahlungen in Höhe von insgesamt 110.000 Dollar und die Ausgabe von 210.000 Aktien von Cullinan über einen Zeitraum von zwei Jahren eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet zu erwerben. Darüber hinaus wird das Unternehmen den Optionsgebern eine NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Returns Royalty) von 1,5 % gewähren. Cullinan ist berechtigt, ein Drittel (0,5 %) der NSR-Lizenzgebühr für 500.000 Dollar zu erwerben.Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Mike Kilbourne, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger (QP) gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.Die Vereinbarung sieht eine Transaktion zu marktüblichen Bedingungen vor, die unter dem Vorbehalt üblicher Abschlussbedingungen steht, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, insbesondere der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der CSE. Alle Wertpapiere, die in Zusammenhang mit der Vereinbarung begeben werden, sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden.Cullinan Metals Corp. ist ein kanadisches Bergbau- und Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung von Energiemetallen gerichtet ist. Cullinan konzentriert sich auf die wichtigsten Energieressourcen wie Kupfer, Graphit und Lithium und ist bestrebt, das Potenzial dieser Ressourcen weltweit zu erschließen.Für das Unternehmen Cullinan Metals Corp. Marc Enright-MorinCEO(604) 669-9788Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Bei den in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, handelt es sich um zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung beziehen sich unter anderem auf die mögliche zukünftige Ausübung der Vereinbarung. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, hat bewiesen, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, potenziell, scheint, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, mindestens, beabsichtigt, antizipiert oder antizipiert nicht oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, sollten, dürften oder werden.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren gehören unter anderem Risiken in Bezug auf die Lage auf den Finanzmärkten; Risiken in Bezug auf die behördliche Genehmigung; Risiken in Bezug auf die Ungewissheiten, die mit der Schätzung von Mineralressourcen verbunden sind; Rohstoffpreise, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Marktstimmung; die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, Mittel durch Eigenkapitalfinanzierungen zu beschaffen; Risiken, die mit der Mineralexploration verbunden sind; zukünftige Metallpreise; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen; die behördliche Regulierung von Bergbaubetrieben; Umweltrisiken; Eigentumsstreitigkeiten oder -ansprüche; und Einschränkungen des Versicherungsschutzes. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die sich auf das Unternehmen auswirken und dazu führen können, dass die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Verlassen Sie sich daher nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!