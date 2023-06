Die 3 besten historischen Vergleiche für Gold

In unserem letzten Artikel haben wir den heutigen Goldmarkt mit dem Aktienmarkt in den frühen 1980er Jahren verglichen. Heute ziehen wir einige Vergleiche zwischen dem Goldmarkt von heute und dem Goldmarkt zu verschiedenen Zeitpunkten in der Vergangenheit. Der heutige Stand des Goldes entspricht den Elementen von drei vergangenen Situationen. Gold steht heute an der Schwelle zu einem größeren Ausbruch, auch wenn dieser nicht unmittelbar bevorzustehen scheint.Das letzte Mal, dass Gold an der Schwelle zu einem größeren Ausbruch von einem mehrjährigen Tiefpunkt zu neuen Allzeithochs stand, war in den Jahren 1971-1972. Dies war jedoch künstlich, da der Goldpreis während der inflationären 1960er Jahre auf 35 Dollar je Unze festgelegt war. Die Goldaktien können als Ersatz für den Goldpreis vor 1971 betrachtet werden. Sie verzeichneten zwischen 1964 und 1965 einen sehr bedeutenden Ausbruch über mehrere Jahrzehnte hinweg. Die Mitte der 1960er Jahre sind auch aus makroökonomischer Sicht ein sinnvoller Vergleich, da die Inflation nach vielen Jahren der Ruhe wieder ausbrach, die erwarteten Renditen für Aktien und Anleihen sehr niedrig waren und sich der säkulare Bullenmarkt für US-Aktien näherte.Außerdem zeigt die folgende Abbildung, die mit freundlicher Genehmigung von @NewLowObserver (mit meinen Anmerkungen) erstellt wurde, dass der Goldpreis an der Pariser Börse 1965 ausbrach.Der Goldpreis in Paris erreichte 1969 seinen Höchststand und korrigierte sich innerhalb von zweieinviertel Jahren um 32%. Dann erreichte der Goldpreis in Paris etwas mehr als drei Jahre nach dem Höchststand von 1969 ein neues Allzeithoch. Dies führt mich zu einem zweiten historischen Vergleich: 1968 bis 1972. Dieser Zeitraum ist aus Sicht der Makroökonomie und der Edelmetallkorrekturen der beste Vergleich zu heute.Nachdem die Inflation 1965 nach oben ausgebrochen war, erhöhte die Federal Reserve die Zinsen 1969 von 3,75% auf 9,0%. Goldaktien (als Stellvertreter für Gold) und Silber erreichten Anfang 1968 ihren Höchststand, mehr als 18 Monate vor dem Höhepunkt der Inflation. Je nachdem, wo man den Höchststand des Goldes misst, dauerte es dreieinhalb oder weniger als drei Jahre, bis ein neuer Höchststand erreicht wurde. (Zur Erinnerung: Der Goldpreis in Paris brauchte etwas mehr als drei Jahre).Unser dritter Vergleich schließlich ist rein technischer Natur. Die jüngste Preisentwicklung bei Gold (und Silber) ähnelt stark der Preisentwicklung nach dem Tiefpunkt im Oktober 2008. Beachten Sie die Rechtecke. Silber hat sich nach oben bewegt, liegt aber deutlich unter dem vorherigen Höchststand, während Gold den Ausbruch nicht geschafft hat, sich aber nach oben konsolidieren dürfte.Die wichtigste Erkenntnis ist, dass der Edelmetallsektor in einer ähnlichen makroökonomischen Situation wie heute mehr als nur ein paar Jahre brauchte, um seine früheren Höchststände zu übertreffen. Gold brauchte drei bis dreieinhalb Jahre, je nachdem, wie man es misst. Der Goldpreis nähert sich dem dritten Jahr, und es mag sich so anfühlen, als würde er nie nach oben ausbrechen und einen echten Bullenmarkt beginnen. Aber schauen Sie sich die Geschichte an und bedenken Sie, wie gut sich Gold behauptet.Der Aktienmarkt ist ausgebrochen, die US-Notenbank hat ihre Zinserhöhungen noch nicht abgeschlossen, eine Rezession steht nicht unmittelbar bevor, und die Realzinsen sind nach einem historisch bedeutenden Anstieg noch nicht gesunken. Dennoch schloss Gold bei 1.971 Dollar und ist 6% von einem neuen Allzeithoch entfernt. Der Markt weiß etwas. Spekulanten und Anleger haben Zeit, die besten Gelegenheiten zu suchen und zu entdecken, solange sie noch günstig sind. Diese Korrektur ist auch der Zeitpunkt, um die starken Aktien, die Sie verpasst haben, neu zu überdenken.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 16. Juni 2022 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.