Gold- und Silberproduktion Mexikos im April 2023

In dieser Woche veröffentlichte das mexikanische Institut für Statistik und Geografie (INEGI) die aktuellen Daten zur Produktion der mexikanischen Minen für April 2023. Wie daraus hervorgeht, ist die Fördermenge der Goldminen Mexikos im vierten Monat des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum angestiegen, der Silberausstoß verzeichnete ebenfalls ein leichtes Plus.Im April wurden demnach 6,6 Tonnen Gold produziert, was einem Plus von 2,3% entspricht. Im April 2022 hatte das Land 6,4 Tonnen des gelben Metalls gefördert.Die Silberproduktion stieg sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum derweil um 0,5% an. Im April 2023 belief sich der Minenausstoß auf 331,6 Tonnen; im Vorjahreszeitraum hatte die Produktion 330,0 Tonnen erreicht.© Redaktion GoldSeiten.de