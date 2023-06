Südkoreas Goldautomaten florieren

Wie Kitco News unter Berufung auf UPI News Korea berichtet, findet in Verkaufsautomaten angebotenes Gold in Südkorea regen Absatz. Die Goldausgabeautomaten wurden im vergangenen September in fünf Convenience Stores eingeführt. Seitdem wurden sie auf 29 Geschäfte ausgeweitet, bis Ende dieses Jahres sollen es 50 Stück werden. In den neun Monaten bis Ende Mai laut dem Betreiber der Geschäfte, GS Retail, Goldbarren im Wert von 19 Mio. Dollar verkauft.Die Verkaufsautomaten haben fünf Gewichtsoptionen zwischen 0,13 und 1,3 Unzen im Angebot. Der beliebteste Goldbarren sei der kleinste, der etwa 225 Dollar kostet, heißt es in der Meldung von UPI News Korea. Die Goldpreise werden täglich auf der Grundlage des internationalen Goldpreises aktualisiert.Inflationssorgen, die Wertsteigerung des gelben Metalls und die Einfachheit des Kaufes seien jetzt Argumente für Käufe am Goldautomaten. "Menschen in ihren 20ern und 30ern scheinen die Hauptkäufer zu sein, die kaufen physisches Gold als Anlageform, insbesondere in Zeiten wie diesen, in denen der Wert des Goldes weiter steigt", wird ein Vertreter von GS Retail zitiert.© Redaktion GoldSeiten.de