Volcker wirft die Welt ab

In meiner Studienzeit gab es zwei Bücher, die mich tief beeindruckt haben und die ich seitdem in drei verschiedenen Phasen meines Lebens wieder gelesen habe. Das erste, das ich als eine wundersame Reise in den intellektuellen Eskapismus empfand, war von J.R.R. Tolkien und bestand eigentlich aus einer Trilogie von drei Büchern: "Der Hobbit" (304 Seiten), "Die Gefährten des Rings" (479 Seiten) und "Die zwei Türme" (415 Seiten).Lange bevor Peter Jackson diese Blockbuster-Filme drehte, schwelgten viele von uns bis spät in die Nacht in der Fantasiewelt von Mittelerde und "Beutelsend". Ich erfuhr von Tolkiens Meisterwerk durch einen Mannschaftskameraden aus Detroit, der nicht nur gut Eishockey spielte, sondern auch Zugang zum stärksten Gras auf dem Campus hatte.Er riet mir, meine Hausaufgaben zu erledigen, drei Züge von einem Joint zu nehmen, den er mir gegeben hatte, und Tolkien zu lesen. Er war davon überzeugt, dass man nur unter dem Einfluss von Columbia-Cannabis die visionären und allegorischen Kräfte dieser drei Bücher wirklich würdigen könne. In meinem Fall jedoch hätte die Befolgung seiner Anweisungen zu zwanzig Sekunden Lektüre und einer ganzen Nacht berauschenden Schlafs geführt.Das zweite Buch, ein Roman von über 1.000 Seiten, wurde von der in Russland geborenen Jüdin Ayn Rand geschrieben, deren Vater 1918 von den Bolschewiken enteignet wurde, woraufhin sie nach Amerika flüchtete, wo sie sich als Antikommunistin betätigte. Ihr berühmtestes Werk war "Atlas wirft die Welt ab" aus dem Jahr 1957, das die Geschichte eines nicht allzu fernen Amerikas schildert, in dem die Mittel- und Arbeiterklasse bis zur Unkenntlichkeit von einer herrschenden Klasse korrupter Politiker und Geschäftsleute ausgeweidet wurde, die Macht und Einfluss zum Nachteil des Durchschnittsarbeiters ausübten, dessen Lebensqualität sich ins Elend verschlechtert hatte.Ich habe das Buch zum ersten Mal in meinem ersten Studienjahr gelesen, weil es nicht auf der Liste der empfohlenen Lektüre für die Studenten der neokonservativen Jesuitenhochschule stand. Viele meiner Kommilitonen, die an den Vorlesungen von Dr. Yeager (einem Laien, der uns "Finance101" lehrte) teilnahmen, hörten ihm zu, wie er über die Fed von 1975 unter Arthur Burns predigte, der während fast des gesamten Jahrzehnts der Stagflation in den 70er Jahren den Vorsitz über die US-Geldpolitik innehatte, als die Aktien fielen und Gold und Öl florierten.Eines Morgens erwähnte er ein von den meisten Politikern gehasstes Buch namens "Atlas wirft die Welt ab", also ging ich in die Universitätsbibliothek, um es auszuleihen, musste aber feststellen, dass es "nicht im Bestand" war. Ich rannte die belebte Grand Avenue hinunter ins Ghetto und stürmte in den Laden des örtlichen Händlers, der sich als "Untergrundbuchhandlung" ausgab und mit großer Effizienz von einem schwarzen Doktoranden namens "James" geführt wurde, der erstaunt war, dass ich den Mut hatte, mich in den größtenteils schwarzen Teil der Stadt zu wagen, der an den Campus in der Innenstadt grenzte.Ich kaufte die Taschenbuchversion und stellte fest, dass man es aufgrund seiner Dicke mit einer Enzyklopädie oder einem Wörterbuch hätte verwechseln können, aber als ich einmal angefangen hatte, es zu lesen, fand ich die ersten 200 Seiten quälend langweilig, bis ich etwa beim 20. Kapitel angelangt war, woraufhin ich auf die Rückseite des Buches blätterte, um zu sehen, wie viele Seiten dieses Unsinns ich noch ertragen musste.Irgendwann nach der 200. Seite verwandelte mich das Buch auf magische Weise von einem gähnenden Leser in einen glühenden Verehrer und Jünger. Deshalb hat der Satz "Wer ist John Galt?" für mich eine so große Bedeutung, denn John Galt war die Figur, die den nationalen Radiosender übernimmt und eine ganze Nation zusammenruft, um die Diebe zu stürzen, die sich mit allen Ressourcen der einst begnadeten Nation aus dem Staub gemacht haben. Für diejenigen unter Ihnen, die an das Konzept des "kostenlosen Mittagessens" glauben und gegen Konjunkturpakete oder den Erlass von Studienkrediten sind, ist "Atlas wirft die Welt ab" ein Muss.Was mich dazu veranlasste, über Ayn Rand zu sprechen, war die Beobachtung von Politikern rund um den Globus, von Ottawa über Washington bis nach Brüssel, die sich alle darum reißen, nicht mit der "Woke"-Bewegung in Verbindung gebracht zu werden, jetzt, da der Mainstream der Wähler den totalen Schwachsinn ablehnt, der dazu führt, dass Unternehmensbosse ihre Karrieren in die Luft jagen, um die von der "ESG-Bewegung" gestellten Anforderungen zu erfüllen.Zunächst beging das alte Unternehmen Anheuser-Busch mit Sitz im guten alten Saint Louis, Mo., als ich noch zur Schule ging, den entscheidenden Fehler, eine Transgender-Person in einer Werbekampagne für Bud Light zu zeigen, ein Getränk, das von jedem Truck fahrenden, NASCAR guckenden, WWF-folgenden Hinterwäldler der Nation im Übermaß konsumiert wird. Das Ergebnis war ein katastrophaler Boykott von Bud Light und eine 180%ige Kehrtwende in der Werbepolitik, aber viel zu spät, um die Marke zu retten.Die Verkaufszahlen dieses Biers fielen in den Keller, und trotz öffentlicher Erklärungen, in denen man sich bei den Verbrauchern entschuldigte, war es ein wenig zu spät, um den Schaden wiedergutzumachen. Ich kann Ihnen versprechen, dass dieser Fehler nie passiert wäre, wenn das belgische Unternehmen InBev Anheuser-Busch nicht übernommen hätte und die Leute aus dem Mittleren Westen, die früher diese Entscheidungen trafen, noch immer das Sagen hätten.Hätte Ayn Rand von oben herab die Eskapaden bei der Silicon Valley Bank gesehen, wo die übermäßige Konzentration auf die Einhaltung der ESG die Notwendigkeit von Risikokontrollen bei dieser Bank vernebelte, hätte sie lauthals geschrien und sich die Haare ausgerissen. Das Unternehmen war für seine Einhaltung von Umwelt- ("E"), Sozial- ("S") und Governance- ("G") Aspekten bekannt, aber da es während eines Zeitraums von acht Monaten vor seiner Auflösung keinen CRO ("Chief Risk Officer") hatte, war man zwar sehr gut darin, Transgender-Personen anzuerkennen, vergaß aber, die Risiken im Zusammenhang mit steigenden Zinssätzen und fliehenden Einlegern zu erkennen.Vielleicht liegt es daran, dass ich gerade siebzig geworden bin, oder vielleicht daran, dass ich in einer Arbeiterstadt namens Malton (Ontario) aufgewachsen bin, dass mir diese etwas archaische Einstellung zur ESG indoktriniert wurde.Hier geht es jedoch nicht darum, was ich über LGBT-Themen denke, denn diese Themen betreffen weder mich noch irgendjemanden in meiner unmittelbaren Familie. Meine Schwägerin hat einen Bruder, der mit einem anderen Mann verheiratet ist, und das ist zwanzig Jahre her, aber wir haben es einfach akzeptiert und sind ohne großes Aufsehen oder Schwierigkeiten weitergefahren, weil sie "gute Jungs" waren, viel Spaß bei Familienfesten hatten und keine Angst hatten, über sich selbst zu lachen.