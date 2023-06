Fortune Business Insights: Markt für Edelmetalle übersteigt in fünf Jahren 400 Mrd. Dollar

Wie Kitco News unter Berufung auf einen Bericht des indischen Beratungsunternehmens Fortune Business Insights berichtet, könnte der weltweite Edelmetallmarkt bis 2028 ein Volumen von 403,1 Milliarden US-Dollar erreichen und vom Goldsektor dominiert werden. Zwischen 2021 und 2028 prognostiziert das Unternehmen eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) des Edelmetallmarktes von 5,6%.Gold dürfte für das Wachstum des Edelmetallmarktes eine entscheidende Rolle spielen. "Die zunehmenden Investitionen in einen Rohstoff wie Gold aufgrund seines geringen Risikos im Vergleich zu anderen Anlagen wie Aktien, Anleihen oder Immobilien treiben den Markt an", so Fortune Business Insights. "Die Wahrnehmung von Gold als Statussymbol und sicherer Hafen für Investitionen hat wesentlich zum Wachstum des Marktes beigetragen. Um das Risiko zu vermeiden [...] greifen Anleger regelmäßig zu Gold als wertbeständigen Vermögenswert."Der Investitionsbereich wird dem Bericht zufolge voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment zwischen 2021 und 2028 sein. Als weiterer Haupttreiber wird Die Nachfrage nach Schmuck genannt. "Steigende verfügbare Einkommen und sich ändernde Lebensgewohnheiten sind einige der Faktoren, die den Markt antreiben. Die Nachfrage nach diesen Metallen wird schätzungsweise weltweit für Schmuck und Investitionsanwendungen steigen, da Gold und Silber bei Hochzeitszeremonien in den südostasiatischen Ländern von größter Bedeutung sind", heißt es. "Daher werden die steigende Bevölkerung und die zunehmende Kaufkraft der Verbraucher in der Region zum Marktwachstum beitragen."© Redaktion GoldSeiten.de